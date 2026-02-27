قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

كنوز رمضان في مكتبة الإسكندرية: نافذة للاطلاع على علوم الشهر الكريم

تضم مكتبة الإسكندرية مجموعة متميزة من الكتب التي تتناول شهر رمضان من زواياه الدينية والروحية والفكرية بما يثري معرفة القارئ ويعمّق فهمه لهذا الشهر الكريم، حيث تتيح المكتبة لروادها الاطلاع على مؤلفات تتنوع بين الدراسات الفقهية، والبحوث الفكرية، والقراءات التراثية، التي تعالج أحكام الصيام، وفضائل الشهر، وليلة القدر، إلى جانب أبعاده السلوكية والحضارية.


يقدم كتاب «معجم رمضان» للكاتب فؤاد مرسي، الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة - القاهرة، عام 2009، عملاً توثيقيًا يسعى إلى الرصد الشامل لشهر رمضان من مختلف جوانبه الدينية والاجتماعية والثقافية، إذ يجمع بين العبادات والفقه والمظاهر الاحتفالية مثل الزينات والفوانيس وموائد الإفطار، إلى جانب العادات الشعبية والإبداعات الأدبية المرتبطة بالشهر، سعيًا لحفظ المظاهر التراثية التي اندثر بعضها بوصفها جزءًا من الذاكرة الثقافية للمجتمع.
ويضم كتاب «إن الدين يسر» أحاديث شهر رمضان لعام 1442هـ/2021م، التي ألقاها فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عبر عدد من القنوات الفضائية. ويدور الكتاب حول محور جامع هو سماحة الإسلام ويُسر شريعته ورفض منهج التشدد والاهتمام بالمظاهر على حساب المقاصد ويدعو إلى فهم النصوص في ضوء غاياتها العليا، كما يشجع على التجديد الواعي في الفكر الإسلامي والانفتاح على تنوع التراث الفقهي والمحبة بين الشعوب.


ويتناول كتاب «شهر رمضان» للدكتور عبد الحليم محمود، وزير الأوقاف الأسبق، الصادر عن دار المعارف، رؤية روحية وفقهية متكاملة للشهر الكريم، يبدأ بالحديث عن أجواء التوبة واستعداد النفس لاستقبال رمضان، ثم يوضح مكانة الشهر وليلة القدر وفضلهما، ويعرض أحكام الصيام من حيث الشروط والواجبات والسنن والمباحات والمنهيات في إطار يجمع بين الالتزام الشرعي والبعد الإيماني، كما يستعرض سلوك الصالحين في رمضان وأثر الذكر والدعاء في تزكية النفس، مؤكدًا أن الشهر مدرسة إيمانية تهدف إلى تهذيب السلوك وتعميق الصلة بالله وبلوغ مرضاته.
أما كتاب «مجالس شهر رمضان» لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الصادر عن دار إشبيليا - المملكة العربية السعودية، فيتناول دروسًا إيمانية وفقهية مرتبة في مجالس يومية تغطي أيام الشهر الكريم، يعرض فضائل رمضان والصيام وقيام الليل وأحكام الصوم وآدابه ومفطراته وأقسام الناس فيه مع عناية خاصة بتلاوة القرآن وأحكام الزكاة وزكاة الفطر، كما يتناول فضل العشر الأواخر وليلة القدر، ويختتم بالحديث عن التوبة ووصف الجنة والنار تأكيدًا على أن رمضان موسم إصلاح وتهذيب واستعداد للآخرة.


ويقدم كتاب «تحديد ليلة القدر وأول رمضان» للدكتور أحمد مصطفى شريف، والمراجع من الأزهر الشريف، دراسة تجمع بين الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية في تحديد بداية شهر رمضان وليلة القدر، يستند المؤلف إلى جداول تمتد من عام 1403هـ إلى 1425هـ، موضحًا انتظام بدايات رمضان في دورات زمنية متكررة، ومبينًا حالات توافق واختلاف بين الحساب الفلكي والرؤية البصرية للهلال. ويدعو إلى تعاون علماء الدين والفلك إلى دراسة العلامات الكونية المرتبطة بليلة القدر علميًا بهدف تقديم تفسير أدق يعزز الفهم ويقلل الخلاف.


ويستعرض كتاب «فضل شهر رمضان» للإمام الحافظ عبد الغني عبد الواحد بن عبد الواحد المقدسي (٥٤١ - ٦٠٠ھ) حققه وخرّج أحاديثه أبو معاذ محمود إمام منصور، الصادر عن دار البشير- القاهرة، والذي يضم مجالس الإمام المقدسي عن فضائل شهر رمضان الذي جمع الأحاديث النبوية في مخطوط عبارة عن ثماني عشرة صفحة، وجملة ما فيها من أحاديث بأصل المخطوط ثلاثون حديثاً وقد ألحق بها زيادات بالهامش ثلاثة عشر حديثاً.

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ شهر رمضان معجم رمضان

