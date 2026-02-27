مقتل شخص وإصابة 38 آخرين في حادث خروج ترام عن مساره بـ ميلانو

خرج ترام الخط 9 في مدينة ميلانو شمال إيطاليا، عن مساره، اليوم الجمعة؛ ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 38 آخرين، وفقًا لرجال الإطفاء.

وخرج الترام عن مساره حوالي الساعة الرابعة مساءً في شارع فيالي فيتوريو فينيتو، خلال توجهه إلى بورتا جينوفا واصطدم الترام بالمارة وواجهة متجر.

ومن بين المصابين الـ 38، حالة شخص واحد حرجة، و6 في حالة خطيرة، والباقون يعانون من إصابات طفيفة، وفقًا للمسعفين في موقع الحادث.

واستجابت 5 سيارات إنقاذ و25 رجل إطفاء للحادث، بمنا عالجت سيارات الإسعاف والمسعفون المصابين.

وأفاد رجال الإطفاء في البداية بوجود شخص محاصر تحت الترام، لكنهم نفوا لاحقًا وجود أي شخص تحته.

فيما أفادت وسائل الإعلام بأن النيابة العامة في ميلانو ستفتح تحقيقاً في الحادث، وأن رئيسها “مارسيلو فيولا” توجه إلى موقع الحادث، والذ لا يزال سببه مجهولاً.