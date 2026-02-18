إيطاليا تشارك في الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" بصفة "مراقب"

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني اليوم الأربعاء، إن إيطاليا ستشارك في الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصفة "مراقب".

وذكر تاجاني، بحسب وكالة أنباء أنسا: "سأذهب إلى واشنطن لتمثيل إيطاليا بصفة مراقب في هذا الاجتماع الأول لمجلس السلام، لأكون حاضراً عندما تجري المحادثات ويتم اتخاذ القرارات بشأن إعادة إعمار غزة ومستقبل فلسطين".

وتم تأسيس المجلس، الذي يرأسه ترامب، في البداية للإشراف على هدنة غزة وإعادة إعمار القطاع بعد الحرب الابادية من قبل إسرائيل.

لكن هدفها تحول إلى حل جميع أنواع النزاعات الدولية، مما أثار مخاوف من أن الرئيس الأمريكي يريد إنشاء منافس للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الأول يوم الخميس في واشنطن.

ولا يمكن لإيطاليا أن تتواجد بأكثر من مجرد مراقب، لأن القواعد الدستورية للبلاد لا تسمح لها بالانضمام إلى منظمة يقودها زعيم أجنبي واحد.

لكن تاجاني قال إن من المهم أن تكون روما "في المقدمة، تستمع إلى ما يتم القيام به".

منذ أن أطلق ترامب "مجلس السلام" في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير، وقعت 19 دولة على الأقل على ميثاقه التأسيسي.

طُلب من الدول دفع مليار دولار مقابل العضوية الدائمة.