المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي

تستأنف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسة البابا تواضروس الثاني، وذلك بالمقر البابوي بالقاهرة، في إطار العودة المنتظمة للاجتماع مع بداية الصوم الأربعيني المقدس، الذي بدأ أول أمس الاثنين.

عودة اجتماع الأربعاء

ويُلقي قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية، مساء اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً، على أن يُعقد الاجتماع دون حضور شعبي، بحسب التقليد المتبع خلال فترة الصوم الكبير من كل عام، حيث تتسم هذه الأيام بروح الهدوء والتأمل والنسك.

ويُذاع الاجتماع عبر القنوات الفضائية المسيحية، ومنها:
Agapy TV – CTV – MeSat – Logos TV
إلى جانب صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة COC.

وكان قداسة البابا قد أعلن في شهر ديسمبر الماضي عن توقف الاجتماع مؤقتا، مشيرا إلى عودته مرة أخرى مع بداية الصوم الأربعيني المقدس، ليعود اللقاء الأسبوعي كمنبر روحي وتعليمي يحرص عليه أبناء الكنيسة في مصر وخارجها.

ويُعد اجتماع الأربعاء أحد اللقاءات الرعوية الهامة التي يقدم خلالها قداسة البابا تأملات روحية وتعليمية تمس الحياة اليومية وتضيء معاني الإيمان والرجاء والمحبة.

مسيرة توبة وتجديد

ويأتي استئناف الاجتماع متزامنا مع بداية الصوم الكبير، الذي يُعد أقدس وأطول أصوام الكنيسة، إذ يمتد لمدة ٥٥ يوما، ويتميز بطابعه الروحي العميق، حيث تدعو الكنيسة أبناءها إلى التوبة، والصلاة، والهدوء الداخلي، والرجوع إلى الله بقلب نقي.

فالصوم ليس مجرد امتناع عن طعام، بل هو تدريب روحي على ضبط النفس، ومصالحة القلب، وتجديد العلاقة مع الله والناس، تمهيدا لفرحة القيامة المجيدة.

وفي أجواء الصوم المقدس، يعود اجتماع الأربعاء ليؤكد رسالة الكنيسة المستمرة في التعليم والرعاية الروحية، وليبقى صوت الأب والراعي حاضرا في حياة شعبه، يقودهم في رحلة الصوم نحو نور القيامة وفرحها المجيد.

