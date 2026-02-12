تدشين كنيسة البابا أثناسيوس وآباء مجمع نيقية بـ طما

دشن نيافة الأنبا إسحق، أسقف إيبارشية طما، كنيسة القديس البابا أثناسيوس الرسولي وآباء مجمع نيقية الملحقة بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بنزلة سعيد في قرية أم دومة التابعة لإيبارشية طما.

تدشين كنيسة

شارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها، الآباء كهنة الكنيسة، وعدد كبير من الآباء مجمع كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.

ودُشن المذبح الرئيسي على اسم القديس البابا أثناسيوس الرسولي وآباء مجمع نيقية، كما دشن نيافته شرقية الهيكل البانطوكراتور (حضن الآب)، وأيقونات الكنيسة وأواني الخدمة، بالإضافة إلى تدشين مجموعة من الأيقونات "للقديس البابا أثناسيوس الرسولي وآباء مجمع نيقية" وذلك لوضعها بكل كنائس الإيبارشية، وذلك تزامنًا مع احتفالات كنيستنا القبطية الأرثوذكسية بمرور ١٧ قرنًا على انعقاد مجمع نيقية.

وفي السياق ذاته، صلى نيافته عقب صلاة عقب صلاة الصلح، صلوات رسامة عدد من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، وذلك للخدمة بها.