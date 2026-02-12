قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي
إعلام عبري: سقوط 5 قتلى خلال 24 ساعة داخل الأراضي المحتلة
مسلسلات رمضان 2026 .. عرض «السرايا الصفرا» على قناة النهار
خطة مرورية مُكثفة بالتزامن مع قرب شهر رمضان.. تفاصيل غلق وفتح الطرق بالقاهرة الكبرى
مستشار شيخ الأزهر: القرآن أنصف المرأة في الميراث ونقلها من التهميش إلى شريك كامل
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 16 صاروخا و197 مسيرة روسية
عبد العاطي: اتساع نطاق اختصاصات وزارة الخارجية بعد دمج ملف التعاون الدولي
استلم في نفس اليوم.. استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل بالأسعار
الصين والمكسيك تعقدان أول اجتماع تجاري بعد فرض رسوم جمركية مرتفعة
«خطابي»: الكويت جسّدت نموذج القوة الناعمة ورسّخت حضورها في المشهد الإعلامي
وزيرة التنمية المحلية تصدر قراراً بتعيين 3 سكرتيري عموم مساعدين
أسعار الذهب اليوم في مصر .. والشعبة تكشف مفاجأة خلال الأيام المقبلة | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تدشين كنيسة البابا أثناسيوس وآباء مجمع نيقية بـ طما

تدشين كنيسة
تدشين كنيسة
ميرنا رزق

دشن نيافة الأنبا إسحق، أسقف إيبارشية طما، كنيسة القديس البابا أثناسيوس الرسولي وآباء مجمع نيقية الملحقة بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بنزلة سعيد في قرية أم دومة التابعة لإيبارشية طما.

تدشين كنيسة 

شارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها، الآباء كهنة الكنيسة، وعدد كبير من الآباء مجمع كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.

ودُشن المذبح الرئيسي على اسم القديس البابا أثناسيوس الرسولي وآباء مجمع نيقية، كما دشن نيافته شرقية الهيكل البانطوكراتور (حضن الآب)، وأيقونات الكنيسة وأواني الخدمة، بالإضافة إلى تدشين مجموعة من الأيقونات "للقديس البابا أثناسيوس الرسولي وآباء مجمع نيقية" وذلك لوضعها بكل كنائس الإيبارشية، وذلك تزامنًا مع احتفالات كنيستنا القبطية الأرثوذكسية بمرور ١٧ قرنًا على انعقاد مجمع نيقية.

وفي السياق ذاته، صلى نيافته عقب صلاة عقب صلاة الصلح، صلوات رسامة عدد من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، وذلك للخدمة بها.

الأنبا إسحق أسقف إيبارشية طما إيبارشية طما مجمع نيقية الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الطفله جنى

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

موعد رمضان 2026

18 أم 19 فبراير؟.. أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

الطفلة جنى

محافظ دمياط: والدة الطفلة جنا كانت مسجونة بتهمة قتـ.ـل ابنتها الثانية

ترشيحاتنا

محمد إمام

جاهزين.. محمد إمام يروج لمسلسل "الكينج" قبل عرضه

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

رنا طارق وزوجها محمود حجازي

ما منعتش أهله يشوفوا ابنه.. رنا طارق ترد على زوجها محمود حجازي

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

فيديو

إبستين

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد