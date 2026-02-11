رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ الوزراء الجُدد

تقدمت الكنيسة الأسقفية، وعلى رأسها المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات للوزراء الجُدد بمناسبة أدائهم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في مهامهم الوطنية لخدمة الوطن والمواطنين.

وقال رئيس الأساقفة: “نرفع قلوبنا بالصلاة من أجل وطننا العزيز مصر، ونصلّي من أجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل من هم في منصب، أن يمنحهم الله حكمة في القيادة، وبصيرة في اتخاذ القرار، وأن تكون كل خطواتهم من أجل خير الشعب، وسلام الوطن، وازدهاره”.