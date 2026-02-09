الأنبا رافائيل يرسم ثلاثة دياكونيين بالكنيسة المرقسية بالأزبكية

في جو روحي مملوء بالفرح والبركة، شهدت كنائس وسط القاهرة حدثا كنسيا مفرحا يعكس نمو الخدمة وامتداد العمل الرعوي، حيث تمت سيامة عدد من دياكونيين لخدمة الكنيسة وشعبها.

قام نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة ، بسيامة ثلاثة شمامسة في رتبة الدياكون، وهم:

الدياكون أنطونيوس تمهيدًا لسيامته كاهنًا لكنيسة مارمرقس بحارة الروم.

والدياكون بطرس والدياكون بولا للخدمة بالكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية.

وقد تم ذلك خلال القداس الإلهي اليوم الإثنين الموافق ٩ فبراير ٢٠٢٦م، بالكنيسة المرقسية بالأزبكية، بحضور لفيف من آباء كهنة كنائس وسط القاهرة، وجموع الشمامسة، وعدد كبير من أبناء الشعب، الذين شاركوا بالصلاة وتهنئة المرسومين الجدد.

وألقى نيافة الأنبا رافائيل كلمة روحية، مشددًا فيها على ضرورة الالتزام بروح التواضع والطاعة.

واختُتمت الصلوات بمشاعر من الفرح والشكر، رافعين القلوب من أجل أن يبارك الله خدمة الشمامسة الجدد، ويمنحهم نعمة الاستمرار والأمانة، لتكون خدمتهم مثمرة ومملوءة سلامًا، ولمجد اسم الله وبنيان كنيسته المقدسة.