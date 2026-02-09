قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصلحة الوطن أولا.. أول تصريح لوزير الطيران بعد تجديد الثقة
أليو ديانج يتوّج بجائزة رجل المباراة بلقاء الأهلي والإسماعيلي في الدوري
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
30 دقيقة.. المهدي سليمان يتألق ويمنع تقدم سموحة على الزمالك بالدوري
كسر ذراع ممرضة بمستشفى نجع حمادي العام.. والنقابة تتوعد الجاني
استطلاع هلال رمضان 2026 في مصر وموعد أول أيام الصيام
القيادة المركزية الأمريكية: نسعى إلى نشر السلام في الشرق الأوسط بالقوة
التاريخ لن يرحمكم.. ناقد رياضي ينتقد مجلس إدارة نادي الزمالك
تقييم إسرائيلي: المواجهة مع إيران حتمية.. وواشنطن تحشد حاملات الطائرات
النقل: استئناف الحركة المرورية غدًا بطريق الإقليمي من تقاطع الباجور حتى الإسكندرية الزراعي
15 دقيقة سلبية .. شيكوبانزا يسدد وحارس سموحة يتألق أمام الزمالك
من بنها.. القبض على 3 أشخاص يمارسون أعمال الفجور والرقص بملابس خادشة للحياء
الأنبا رافائيل يرسم ثلاثة دياكونيين بالكنيسة المرقسية بالأزبكية

ميرنا رزق

في جو روحي مملوء بالفرح والبركة، شهدت كنائس وسط القاهرة حدثا كنسيا مفرحا يعكس نمو الخدمة وامتداد العمل الرعوي، حيث تمت سيامة عدد من دياكونيين لخدمة الكنيسة وشعبها.

قام نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة ، بسيامة ثلاثة شمامسة في رتبة الدياكون، وهم:

الدياكون أنطونيوس تمهيدًا لسيامته كاهنًا لكنيسة مارمرقس بحارة الروم. 

والدياكون بطرس والدياكون بولا للخدمة بالكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية.

وقد تم ذلك خلال القداس الإلهي اليوم الإثنين الموافق ٩ فبراير ٢٠٢٦م، بالكنيسة المرقسية بالأزبكية، بحضور لفيف من آباء كهنة كنائس وسط القاهرة، وجموع الشمامسة، وعدد كبير من أبناء الشعب، الذين شاركوا بالصلاة وتهنئة المرسومين الجدد.

وألقى نيافة الأنبا رافائيل كلمة روحية، مشددًا فيها على ضرورة الالتزام بروح التواضع والطاعة. 

واختُتمت الصلوات بمشاعر من الفرح والشكر، رافعين القلوب من أجل أن يبارك الله خدمة الشمامسة الجدد، ويمنحهم نعمة الاستمرار والأمانة، لتكون خدمتهم مثمرة ومملوءة سلامًا، ولمجد اسم الله وبنيان كنيسته المقدسة.

