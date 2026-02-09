بشاير رمضان.. خفض أسعار الدواجن المجمدة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد غالي

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يزداد اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الدواجن واللحوم والسلع الغذائية الأساسية، والتي تشهد أسواق الدواجن حالة من انخفاض لحركة الأسعار، في ظل جهود وزارة التموين لضبط الأسواق وزيادة المعروض.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

وشهدت اسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 حالة من الاستقرار في الاسواق المحلية، وسط متابعة من المواطنين لحركة الاسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وزيادة الطلب على السلع الغذائية الاساسية.

استقر سعر كيلو الدواجن البيضاء في بورصة الدواجن عند مستويات تتراوح ما بين 85 و86 جنيها للكيلو، لتباع للمستهلك في الاسواق ما بين 95 و96 جنيها.
كما تراوح سعر كيلو الدواجن الحمراء الساسو ما بين 112 و113 جنيها، لتصل اسعارها في الاسواق الى ما بين 122 و123 جنيها للكيلو.
وسجل سعر كيلو البانيه مستويات تتراوح ما بين 200 و210 جنيهات حسب المنطقة وجودة المنتج.

اسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الاحمر نحو 115 جنيها جملة، لتباع للمستهلك بسعر 125 جنيها.
كما وصل سعر كرتونة البيض الابيض الى 114 جنيها جملة، لتباع للمستهلك بسعر 124 جنيها.

وفي اطار جهود الدولة لضبط الاسواق وتخفيف الاعباء عن المواطنين، اصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهات الى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض سعر كيلو الدواجن المجمدة ليصل الى 100 جنيه، وذلك بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

واكد وزير التموين ان الدواجن المجمدة بالسعر الجديد ستتوفر اعتبارا من غد الثلاثاء 10 فبراير 2026، بجميع المجمعات الاستهلاكية ومعارض اهلا رمضان، الى جانب المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يضمن اتاحة المنتج للمواطنين في مختلف المحافظات.

واوضح الوزير ان هذا القرار ياتي في اطار الحرص على زيادة المعروض من السلع الاستراتيجية وضبط الاسواق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان توافر السلع بجودة مناسبة واسعار عادلة.

ويذكر انه تم امس تخفيض سعر الدواجن المجمدة من 120 جنيها الى 115 جنيها للكيلو، قبل اقرار خفض جديد اليوم ليصل اجمالي التخفيض الى 20 جنيها للكيلو.

تعليق شعبة الدواجن

من جانبه اكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة دعمه لقرار استيراد الدواجن خلال الفترة الحالية، مشيرا الى ان القرار جاء رغم التطلع السابق لعدم اللجوء اليه، لكنه اصبح ضروريا مع الاستعدادات لشهر رمضان وما صاحبه من ارتفاعات غير مبررة في الاسعار.

واوضح ان الدولة لم تقصر في دعم صناعة الدواجن، حيث وفرت جميع مدخلات الانتاج وحلت العقبات التي تواجه القطاع، لافتا الى استيراد ما يقرب من 900 الف طن شهريا من الذرة الصفراء والصويا.

واكد ان هذه المدخلات تعتمد على الدولار الذي يشهد انخفاضا ملحوظا، مشددا على عدم وجود مبرر منطقي لارتفاع اسعار الدواجن في السوق المحلي بهذه الصورة.

ويعكس استقرار اسعار الدواجن والبيض، الى جانب قرارات التخفيض الاخيرة، توجه الدولة نحو التدخل السريع لضبط الاسواق وزيادة المعروض من السلع الغذائية، بما يسهم في تخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

