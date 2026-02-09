17 جنيها انخفاض بأسعار الدواجن.. رئيس الشعبة يعلن مفاجأة سارة

أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار الأعلاف مستقرة طوال الـ 10 أشهر الأخيرة، وأنه لا يوجد أي مؤشرات للارتفاع، لكن المؤشرات تشير لـ الانخفاضات بعد خفض سعر الدولار.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، خلال حواره مع الإعلامية إلهام صلاح، أن أسعار الدواجن مرتبطة بسعر الأعلاف، والكتاكيت، وأن الأسعار الدواجن قد سجلت 97 جنيه، وانخفضت لـ 85 جنيه.

17 جنيها انخفاضا بالأسعار

وأوضح أنه يريد أن يعلن مفاجأة للمواطنين وهي انخفاضات جديدة في أسعار الدواجن خلال الأيام المقبلة، وقد تصل غدا لـ 80 جنيه، أي هناك 17 جنيها انخفاضا بالأسعار.

ولفت إلى أنه يطالب الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة بتأجيل قرار الاستيراد، وأن رمضان متبقي عليه 10 أيام، وأن الأسعار ستنخفض خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه في حالة استيراد دواجن من الخارج، يفضل أن تكون من تركيا، ويجب أن تكون بكميات قليلة، حتى لا تحدث مشكلات بالأسواق، ويخرج بعض المربين من المنظومة.

وفي نفس السياق أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية فى الجيزة: “كنا نأمل أن لا نلجأ إلى الإستيراد، ولكن أؤيد القرار إستيراد الدواجن لأننا نستعد للدخول فى شهر رمضان وحدث بعض الإستغلال من بعض التجار وإرتفاع سعر الدواجن الذى لا يوجد له مبرر”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الدولة وفرت كل وسائل وحل أى عقبات خاصة بصناعة الدواجن ومدخلات الإنتاج، ويتم إستيراد حوالي 900 ألف طن شهريا من الذرة الصفراء والصويات، وتعتمد على الدولار وأنه فى إنخفاض، ولا يوجد داعي لإرتفاع الدواجن فى مصر.

وتابع: “من الطبيعي إرتفاع الدواجن بنسبة 10 إلى 15% عند الدخول إلى مناسبات مثل شهر رمضان أو غيره، وهذا ليس مغالاة عندما تصل إلى المستهلك إلى 85 جنيها، وقلنا لو حدثت بعض الزيادة الطفيفة فهذا أيضا سعر مناسب، وتوقعاتي خلال منتصف شهر رمضان الدواجن سترجع إلى معدلها الطبيعي”.