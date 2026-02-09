قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي
أحمد موسى عن إبطال انتخابات النواب في منيا القمح: حكم قضائي واجب التنفيذ
احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري
عمرو طلعت: خطة من 5 محاور لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
المجلس سيد قراره.. أحمد موسى في بث مباشر «على مسئوليتي»
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
17 جنيها انخفاض بأسعار الدواجن.. رئيس الشعبة يعلن مفاجأة سارة

الدواجن
الدواجن
أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار الأعلاف مستقرة طوال الـ 10 أشهر الأخيرة، وأنه لا يوجد أي مؤشرات للارتفاع، لكن المؤشرات تشير لـ الانخفاضات بعد خفض سعر الدولار.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، خلال حواره مع الإعلامية إلهام صلاح، أن أسعار الدواجن مرتبطة بسعر الأعلاف، والكتاكيت، وأن الأسعار الدواجن قد سجلت 97 جنيه، وانخفضت لـ 85 جنيه.

17 جنيها انخفاضا بالأسعار

 

الدواجن

وأوضح أنه يريد أن يعلن مفاجأة للمواطنين وهي انخفاضات جديدة في أسعار الدواجن خلال الأيام المقبلة، وقد تصل غدا لـ 80 جنيه، أي هناك 17 جنيها انخفاضا بالأسعار.

ولفت إلى أنه يطالب الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة بتأجيل قرار الاستيراد، وأن رمضان متبقي عليه 10 أيام، وأن الأسعار ستنخفض خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه في حالة استيراد دواجن من الخارج، يفضل أن تكون من تركيا، ويجب أن تكون بكميات قليلة، حتى لا تحدث مشكلات بالأسواق، ويخرج بعض المربين من المنظومة.

وفي نفس السياق أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية فى الجيزة: “كنا نأمل أن لا نلجأ إلى الإستيراد، ولكن أؤيد القرار إستيراد الدواجن لأننا نستعد للدخول فى شهر رمضان وحدث بعض الإستغلال من بعض التجار وإرتفاع سعر الدواجن الذى لا يوجد له مبرر”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الدولة وفرت كل وسائل وحل أى عقبات خاصة بصناعة الدواجن ومدخلات الإنتاج، ويتم إستيراد حوالي 900 ألف طن شهريا من الذرة الصفراء والصويات، وتعتمد على الدولار وأنه فى إنخفاض، ولا يوجد داعي لإرتفاع الدواجن فى مصر.

وتابع: “من الطبيعي إرتفاع الدواجن بنسبة 10 إلى 15% عند الدخول إلى مناسبات مثل شهر رمضان أو غيره، وهذا ليس مغالاة عندما تصل إلى المستهلك إلى 85 جنيها، وقلنا لو حدثت بعض الزيادة الطفيفة فهذا أيضا سعر مناسب، وتوقعاتي خلال منتصف شهر رمضان الدواجن سترجع إلى معدلها الطبيعي”.

أسعار الدواجن الدواجن رئيس شعبة الدواجن أسعار الأعلاف سعر الدواجن

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

السرطان

نوع خضار غير متوقع يحمي من السرطان .. تعرف عليه

سمك فيليه

زي المحلات .. طريقة عمل سمك فيليه بالليمون والبقدونس

الكاتشب

خطوة بخطوة .. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق ويوجه برفع الإشغالات

بعد أيام من وفاة شقيقه.. إميل شوقي يستقبل عزاء شقيقته بكنيسة الملاك بشيراتون

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

