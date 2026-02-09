خبير تحول رقمي: حجم الانفاق على الألعاب الإلكترونية بمصر يصل لنحو 300 مليون دولار

أكد زياد عبد التواب خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات، أن من أبرز مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي وعالم الألعاب الإلكترونية على الأطفال هو الإدمان والانفصال عن العالم الواقعي.

وقال زياد عبد التواب، في حواره مع “القناة الأولى” الفضائية،: قد يكون الأطفال عرضة للعزلة الاجتماعية؛ بسبب غياب الأنشطة الاجتماعية الرياضية الطبيعية، مشيرا إلى أن الإفراط في ممارسة الألعاب الإلكترونية قد يؤثر سلبا على عقل الأطفال“ وانخفاض القدرة على التحصيل“ وحدوث اضطرابات في النوم.

وأشار إلى أن هناك إنفاقا كبيرا من الأطفال على الألعاب الإلكترونية في مصر، وهناك تقديرات تشير إلى أن حجم الإنفاق عليها في مصر يتراوح بين 200 لـ 300 مليون دولار سنويا.