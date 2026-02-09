قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

الأهلي
الأهلي
حسن العمدة

يستأنف فريق الأهلي بقيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب، تدريباته اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ بعد حصول اللاعبين على راحة يوم أمس الأحد. 

وكانت الراحة بعد مواجهة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي. هذا التعادل كان كافيًا لحسم تأهل الفريق الأحمر رسميًا إلى دور الثمانية من البطولة القارية، وهو ما منح الجهاز الفني فرصة التركيز على الاستحقاقات المحلية المقبلة.

مواجهة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

يستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، المباراة مقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تأهله رسميًا لدور ربع النهائي في دوري الأبطال، فيما يسعى الإسماعيلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب لاستعادة التوازن في الدوري المحلي.

تركيز الأهلي على الدوري بعد تأمين التأهل الإفريقي

الجهاز الفني بقيادة ييس توروب يسعى للاستفادة من فترة الراحة السابقة لتنظيم الفريق وتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، مع التركيز على تحقيق الانتصار في الدوري المصري.

التدريبات اليوم ستكون مخصصة لتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال مباراة شبيبة القبائل، بجانب تطبيق الجوانب التكتيكية الخاصة بمواجهة الإسماعيلي، خاصة في ظل أهمية الحفاظ على استمرارية الانتصارات المحلية بعد حسم التأهل الإفريقي.

القنوات الناقلة واستوديو التحليل

تنقل مباراة الأهلي والإسماعيلي على قناة “أون سبورت” المصرية، التي ستسبق المباراة باستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم المصرية. 

الأهلي والإسماعيلي الأهلي الدوري المصري

