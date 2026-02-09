قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل التعديل الوزاري| مدبولي مستمر في قيادة الحكومة.. ومصطفى بكري: المواطن بحاجة إلى وزراء فاعلين
أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026 في مصر
وزير البترول: زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%
مصادر لـ"صدى البلد": الوفد يطيح بـ عبد السند يمامة من رئاسة برلمانية الحزب بالشيوخ
منتخب مصر لكرة اليد فى التصنيف الأول في كأس العالم 2027
معركة السيطرة على أموال التنظيم | أزمة بين جبهتي محمود حسين وصلاح عبد الحق تصل المحاكم التركية
أسلحة وأنظمة متطورة.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
بسبب مبنى إداري في إسطنبول .. صراع قضائي في تركيا بين قيادات إخوانية
أشرف زكي يشكو أم جاسر.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يتضرران من إعلامي شهير.. تفاصيل
وظائف ضائعة وزيجات منهارة .. أزمة مالية تهز جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نهاية حرب غزة
اقتصادية الشيوخ توافق من حيث المبدأ على قانون منع الممارسات الاحتكارية
أخبار البلد

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا
التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا
محمود مطاوع

أصبح التعديل الوزاري الجديد محل اهتمام وبحث من قبل الكثيرين ، حيث كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب، والذي من المتوقع أن يتم خلال أيام برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء المقبل.

ملامح التعديل الوزاري الجديد

كشفت المصادر لـ صدى البلد  أن التعديل الوزاري الجديد سيشهد ترشيحات متنوعة لتولي الحقائب الوزارية، تشمل أحد رؤساء الهيئات المالية لوزارة اقتصادية، وأحد المحافظين لوزارة خدمية.

كما تشمل الملامح خبير اقتصاد دولي لوزارة اقتصادية بعد فصلها، إضافة إلى عضو مجلس النواب وأحد نواب الوزراء الحاليين، وأحد أساتذة الجامعات، بالإضافة إلى قيادات أمنية بارزة.
 

مدبولي

وأكدت المصادر أن اختيار الوزراء في التعديل الوزاري الجديد يخضع لمعايير دقيقة أبرزها النزاهة والكفاءة والقدرة على إدارة الملفات الموكلة إليهم، فضلاً عن الخبرة الطويلة في المجال المعني بكل حقيبة وزارية.
 

رحيل الوزراء الحاليين

من المتوقع أن يشهد التعديل الوزاري الجديد رحيل عدد من الوزراء الحاليين، ومن بينهم وزراء الشباب والرياضة، والتموين والإنتاج الحربي، والزراعة، والثقافة، والإسكان، والسياحة. كما يتضمن التعديل مفاجأة تمثلت في رحيل نائب رئيس الوزراء من التشكيل الحالي.

وأشارت المصادر إلى وجود مشاورات حقيقية لإعادة وزارة الدولة للإعلام ضمن التشكيل الوزاري الجديد والأقرب لتولي حقيبتها الدكتور ضياء رشوان، وهو ما يؤكد الاهتمام بإعادة تنظيم الجهاز الإعلامي للدولة وتحقيق التنسيق بين مختلف الهيئات الإعلامية.

مجلس النواب والجلسة الطارئة

ويعقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلسة طارئة يوم غد الثلاثاء ، للنظر في التعديل الوزاري الجديد الذي اعتمده الرئيس، بحسب تصريحات الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري.

وأكد بكري أن ملف التعديل الوزاري قد حُسم، وأن الأيام الحالية لا تشهد أي حديث يعلو فوق صوت التغيير المرتقب في الحكومة.
 

مجلس النواب

وأوضح مصطفى بكري خلال برنامجه التلفزيوني «حقائق وأسرار» أن التعديل الوزاري سيكون محدودًا، وربما يرتبط توقيته بالانتهاء من بعض الملفات المهمة، مؤكداً أن عودة وزارة الإعلام ستكون ضمن التشكيل الجديد للمرة الأولى، بعد أن تم تجهيز لوحة باسم الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يعكس الاهتمام بوجود متحدث رسمي وتنسيق فعال بين الهيئات الإعلامية الثلاث.

وأشار بكري إلى أن الإجراءات ستتضمن دعوة مجلس النواب للموافقة على التعديل قبل أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس، على أن يتم ذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك.

