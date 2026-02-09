التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

أصبح التعديل الوزاري الجديد محل اهتمام وبحث من قبل الكثيرين ، حيث كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب، والذي من المتوقع أن يتم خلال أيام برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء المقبل.

ملامح التعديل الوزاري الجديد

كشفت المصادر لـ صدى البلد أن التعديل الوزاري الجديد سيشهد ترشيحات متنوعة لتولي الحقائب الوزارية، تشمل أحد رؤساء الهيئات المالية لوزارة اقتصادية، وأحد المحافظين لوزارة خدمية.

كما تشمل الملامح خبير اقتصاد دولي لوزارة اقتصادية بعد فصلها، إضافة إلى عضو مجلس النواب وأحد نواب الوزراء الحاليين، وأحد أساتذة الجامعات، بالإضافة إلى قيادات أمنية بارزة.



وأكدت المصادر أن اختيار الوزراء في التعديل الوزاري الجديد يخضع لمعايير دقيقة أبرزها النزاهة والكفاءة والقدرة على إدارة الملفات الموكلة إليهم، فضلاً عن الخبرة الطويلة في المجال المعني بكل حقيبة وزارية.



رحيل الوزراء الحاليين

من المتوقع أن يشهد التعديل الوزاري الجديد رحيل عدد من الوزراء الحاليين، ومن بينهم وزراء الشباب والرياضة، والتموين والإنتاج الحربي، والزراعة، والثقافة، والإسكان، والسياحة. كما يتضمن التعديل مفاجأة تمثلت في رحيل نائب رئيس الوزراء من التشكيل الحالي.

وأشارت المصادر إلى وجود مشاورات حقيقية لإعادة وزارة الدولة للإعلام ضمن التشكيل الوزاري الجديد والأقرب لتولي حقيبتها الدكتور ضياء رشوان، وهو ما يؤكد الاهتمام بإعادة تنظيم الجهاز الإعلامي للدولة وتحقيق التنسيق بين مختلف الهيئات الإعلامية.

مجلس النواب والجلسة الطارئة

ويعقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلسة طارئة يوم غد الثلاثاء ، للنظر في التعديل الوزاري الجديد الذي اعتمده الرئيس، بحسب تصريحات الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري.

وأكد بكري أن ملف التعديل الوزاري قد حُسم، وأن الأيام الحالية لا تشهد أي حديث يعلو فوق صوت التغيير المرتقب في الحكومة.



وأوضح مصطفى بكري خلال برنامجه التلفزيوني «حقائق وأسرار» أن التعديل الوزاري سيكون محدودًا، وربما يرتبط توقيته بالانتهاء من بعض الملفات المهمة، مؤكداً أن عودة وزارة الإعلام ستكون ضمن التشكيل الجديد للمرة الأولى، بعد أن تم تجهيز لوحة باسم الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يعكس الاهتمام بوجود متحدث رسمي وتنسيق فعال بين الهيئات الإعلامية الثلاث.

وأشار بكري إلى أن الإجراءات ستتضمن دعوة مجلس النواب للموافقة على التعديل قبل أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس، على أن يتم ذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك.