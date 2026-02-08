قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير دولة للإعلام ومفاجآت مرتقبة.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل التعديل الوزاري

محمد البدوي

كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن أهم المستجدات المتعلقة بالتعديل الوزاري المرتقب، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيعقد جلسة استثنائية يوم الثلاثاء المقبل للنظر في التعديل الحكومي.

وأوضح بكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن الأسماء الجديدة ستصل من رئيس الجمهورية إلى رئيس البرلمان صباح الثلاثاء، ليتم عرضها أولًا على اللجنة العامة ثم على الجلسة العامة للمصادقة.

وأكد أن البرلمان سيوافق على التشكيل الوزاري ككل أو يرفضه بالكامل بنسبة 50% زائد واحد من الحاضرين، مشددًا على أنه لا يمكن قبول أو رفض بعض الأسماء بشكل منفصل. 

حق الحكومة الجديدة 

وأضاف أنه بعد الموافقة، يتم رفع الأمر رسميًا إلى رئيس الجمهورية، على أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية يوم الأربعاء المقبل.

وأشار إلى أن الحكومة بعد التعديل لن تعرض برنامجها، لأن البرنامج يكون من حق الحكومة الجديدة وليس التعديل وحده.

التفاوض مع صندوق النقد

وأشار بكري إلى أن مهمة الحكومة بعد التعديل ستكون «تقفيل الملفات المفتوحة» على صعيد الصناعة والاستثمارات والاقتصاد والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أن التشكيل المرتقب يحمل مفاجآت في أسماء الوزراء الجدد بهدف تطوير الأداء، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي راجع جميع الأسماء والتقارير الخاصة بهم بعناية، ما يبعث على الاطمئنان.

وأكد أن حركة المحافظين انتهت بالفعل، حيث شملت ثلثي المحافظين التنقلات بين المحافظات أو الاستغناء عن استمرارهم في مناصبهم، مشيرًا إلى أن المعتاد أن تتم حركة المحافظين مباشرة بعد التعديل الوزاري.

واختتم بكري تصريحاته بالإشارة إلى أنه من المتوقع أن يتم تعيين وزير دولة للإعلام ضمن الحكومة الجديدة، مع ترشيح ثلاثة أسماء، متمنيًا أن يكون الوزير القادم مرضيًا للوسط الإعلامي ويحقق التوازن المطلوب.

