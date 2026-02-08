تتضمن الاستغناء عن البعض.. مصطفى بكري: حركة المحافظين عقب التشكيل الحكومي

كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الحكومة انتهت بالفعل من حركة المحافظين بنسبة تقارب الثلثين، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المحافظين سيتم الاستغناء عنهم بشكل كامل ضمن الحركة الجديدة.

التعديلات الوزارية

وأوضح بكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الحكومة الحالية في إطار التعديلات الوزارية تُعد بمثابة «حكومة تقفيل ملفات»، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على استقرار مؤسسات الدولة وإنهاء الملفات العالقة، في ظل تحديات دقيقة تواجه البلاد.

وأشار إلى أن ما يُتداول حاليًا من تكهنات حول التعديل الوزاري لا يستند إلى دلائل مكتملة، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع بعناية على جميع الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية، وراجع التقارير الخاصة بها بشكل دقيق، مؤكدًا أن رؤية الرئيس تبعث على الاطمئنان، وأن الهدف هو تشكيل حكومة قوية تواصل العمل دون تعطيل أو تردد.