مصطفى بكري : الناس بقت نفسها مفتوحة للمصالحات وعايزين يخلصوا التار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المصالحات التي تقوم بها مديرية أمن قنا، تحدث حالة من الارتياح لدى المواطنين الذين يرغبون في زيادة إنهاء الخصومات الثأرية وإتمام المصالحات بين العائلات.

وأضاف بكري، في برنامج "حقائق وأسرارط على قناة "صدى البلد"، أن هناك تواصل مستمر لإتمام هذه المصالحات قبل شهر رمضان، حيث تحدث هذه المصالحات حالة من الانتعاش ويرغب الجميع في المصالحات من أجل إنهاء حالات الثأر في الصعيد.

وتابع: الناس بقت نفسها مفتوحة للمصالحات وعايزين يخلصوا التار، وبيقدموا الجودة لتنتهي الأزمة بالعفو والصلح، وياما كان في مشاكل واتحلت رغم صعوبتها.

وأكد أنه لا يصح أن تظل محافظات قنا وسوهاج وأسيوط يعيشون في حالات الثار، وعلينا إنهاء هذه الخصومات ليعيش الأطفال في أمن وسلام.

وقدم مصطفى بكري، الشكر لوزير الداخلية على الجهد المبذول في إتمام المصالحات ومساعد الوزير للأمن العام.