قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يضاعف واردات لحوم البقر من الأرجنتين 4 مرات
مسعد بولس: إدارة ترامب لن تتسامح مع تدمير غذاء المحتاجين في السودان
نائب سفير مصر في زامبيا: تواصل مستمر مع بعثة الزمالك قبل مباراة زيسكو
إيمان يوسف تظهر بلوك مختلف في بوستر مسلسل أولاد الراعي
دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو
عمرو أديب عن زيارة أردوغان: نتنياهو مرعوب واللي حصل يدرس
عمرو سماكة: غرفة ملابس الأهلي تحتاج سيطرة.. وأرفض ذبح إمام عاشور
ترامب يهدد برسوم جمركية على السلع الهندية ويوقع أمرا تنفيذيا يخص إيران
لحق به بعد ساعة..وفاة شاب بعد مصرع عمه أسفل عجلات قطار بـ قنا
سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه
إطلاق نار قرب تقاطع شارعي نورث كابيتول و ماساتشوستس بـ أمريكا
سلوى بكر: كثير من البنات يرفضن الزواج بسبب العمل.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأولوية للصواريخ الباليستية.. تطورات خطيرة في إيران بشأن المواقع النووية

المواقع النووية الإيرانية
المواقع النووية الإيرانية
ناصر السيد

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، اليوم الجمعة- استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية- بأن إيران قامت على ما يبدو بإصلاح بعض منشآت الصواريخ الباليستية التي تضررت في غارات العام الماضي، مع إجراء إصلاحات محدودة فقط للمواقع النووية الرئيسية.

وتُلقي عملية إعادة الإعمار التي يقوم بها النظام الإيراني، الضوء على أولويات إيران؛ في ظل اختتام محادثات التهدئة الدبلوماسية في عُمان مؤقتًا.

ووفقًا للتقرير، فإنه حال شنّت الولايات المتحدة هجومًا؛ فمن المرجح أن ترد إيران بصواريخ باليستية باتجاه إسرائيل والمواقع الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأفادت الصحيفة بوجود أعمال بناء في أكثر من نصف المواقع التي استهدفتها الولايات المتحدة أو إسرائيل خلال حرب الأيام الاثني عشر في يونيو 2025، والتي يبلغ عددها حوالي 24 موقعًا.

وأكد التقرير، صحة التحليل من قبل خبراء يتابعون البرامج النووية والصاروخية الإيرانية عن كثب.

وقد جرت بعض تلك الإصلاحات بعد وقت قصير من الهجمات؛ مما يشير إلى أن النظام الإيراني يجعل إنتاج الصواريخ أولوية قصيرة الأجل، حيث تسارع إيران في التعافي من هجمات يونيو خلال الأشهر القليلة الماضية.

ووفقًا لصحيفة التايمز، لم يجد مسؤولون غربيون وإسرائيليون سوى مؤشرات قليلة على أن إيران تحرز تقدمًا ملموسًا نحو تخصيب اليورانيوم وبناء رأس نووي.

وفي المفاوضات الحاسمة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران في عُمان، رفضت إيران دعوات الولايات المتحدة لوقف تخصيب اليورانيوم ومع ذلك، قالت إنها مستعدة لمناقشة "مستوى ونقاء" التخصيب أو تشكيل تحالف إقليمي، وفقًا لدبلوماسي إقليمي أطلعته طهران على الأمر.

وأظهر القادة الإيرانيون استعدادًا ضئيلًا - بحسب صحيفة وول ستريت جورنال - تم التوصل إلى حل وسط بشأن القضية الأساسية المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، مما يهدد بإشعال حرب أخرى؛ في حال شنّ الولايات المتحدة هجومًا، ومع ذلك، أبدى الجانبان استعدادهما لمواصلة العمل نحو حل دبلوماسي.

ووفقًا لصور الأقمار الصناعية، تم تغطية موقع “نطنز”، الذي حدده معهد العلوم والأمن الدولي كموقع تجريبي لتخصيب اليورانيوم، بسقف أبيض.

وعلى بُعد أقل من ميل واحد من أصفهان، تم تركيب حواجز عند أحد مداخل مجمع مجاور، ما يُشير إلى احتمال وجود منشأة تخصيب سرية، كما تم تعزيز مداخل الأنفاق في موقع تحت الأرض جديد بالقرب من نطنز.

ويُظهر التقرير تطورًا مهما آخر في مجمع بارشين العسكري، حيث "اختبرت إيران متفجرات شديدة الانفجار يُمكن استخدامها كصواعق للرؤوس الحربية النووية".

وتُظهر الصور غرفةً بطول 150 قدمًا بُنيت حديثًا في المصنع. 

الأولوية للصواريخ الباليستية تطورات خطيرة في إيران المواقع النووية صور الأقمار الصناعية منشآت الصواريخ الباليستية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

ياميش رمضان

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

شيكابالا

قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد

أسامة رسلان

الأوقاف: لا قرارات جديدة بشأن مكبرات صوت قرآن الفجر والمغرب قبل رمضان| خاص

ترشيحاتنا

مترو الأنفاق في شهر رمضان 2026

ظبط وقتك.. مواعيد عمل مترو الأنفاق في شهر رمضان 2026

إستخراج رخصة قيادة السيارة

في دقائق.. طريقة استخراج رخصة قيادة السيارة من مول مصر

خزين رمضان 2026

خزين رمضان 2026.. قائمة باحتياجات المنزل خلال الشهر الكريم

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 فبراير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. تمهل ولا تتسرع فى الرد

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. لا تحاول إثبات قوتك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. قول لا لحماية نفسك

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

الإذاعي رضا عبد السلام

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد