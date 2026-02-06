الصور الأولى لحريق هيئة الأركان المشتركة للجيش الإيراني | شاهد

نشرت وسائل إعلام عدد من الصور التي تظهر حريق هيئة الأركان المشتركة للجيش الإيراني، شرق العاصمة طهران، دون الكشف عن الأضرار البشرية أو المادية جراء الحريق.

وذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية أن الحريق اندلع في ورشة نجارة في أحد مرافق مقر هيئة الأركان المشتركة، وتم احتواؤه منذ ذلك الحين.

وأعلن الجيش الإيراني، يوم الجمعة عدم تسجيل أي إصابات جراء الحريق.

يذكر أنه في نهاية يناير الماضي، شهدت مدينة بندر عباس انفجار في مبنى مؤلف من 8 طوابق بسبب تسرب غاز.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات بين إيران وامريكا وإسرائيل، وكانت مدينة بندر عباس هدفا لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب يونيو 2025 التي استمرت 12 يوما، وانتهت يقصف المنشآت النووية الإيرانية.