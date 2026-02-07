تعزز المناعة وتحقق الدفء.. مشروبات وأطعمة مفيدة في فصل الشتاء

مع زيادة برودة فصل الشتاء، يحتاج الجسم للعناية بشكل أكبر، إذ تتغير احتياجات الجسم مع برودة الشتاء، ويزداد التركيز على تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض، التي قد تنتشر مع انتشار الفيروسات في هذا الموسم، ويفيد تناول المشروبات والأطعمة المفيدة للصحة في فصل الشتاء، على تعزيز عمل الجهاز المناعي، ويساهم في تقويته، ومن ثم تحسين الصحة العامة وتحقيق الشعور بالدفء.

مشروبات وأطعمة مفيدة للصحة في فصل الشتاء

يمثل تناول بعض الأطعمة والمشروبات الصحية، أهمية كمية في تعزيز المناعة وزيادة مقاومة الجسم في مواجهة نزلات البرد، والإنفلونزا بأنواعها، وكثير من الأمراض الأخرى.

وتلعب المشروبات الدافئة دورًا لا يمكن إهماله، وكذلك الأطعمة الشتوية، حيث تدفع برودة الشتاء الناس إلى الإقبال على المشروبات الدافئة والأطعمة المفيدة، لمنح الجسم الدفء اللازم.

المشروبات المفيدة لصحة المرأة في فصل الشتاء

تتعدد المشروبات المفيدة للصحة في فصل الشتاء، بحسب أطباء وخبراء التغذية، وهي:

مشروب الزعتر

هو مشروب شتوي رائع ومفيد يساهم في تخفيف احتقان الحلق، وينشّط الجهاز المناعي، ويقاوم الالتهابات، ويخفف من آلاف المفاصل وذلك بفضل احتوائه على (فيتامين A-C-K)، والمعادن مثل: الحديد والبوتاسيوم والكالسيوم.

مشروب منقوع الريحان

يُعد هذا المشروب مثاليًّا لعلاج نزلات البرد، وتعزيز صحة الجهاز التنفسي من خلال تنشيط الرئتين، فضلا عن كونه مهدئًا للأعصاب، ويعمل على تخفيف آلام الصداع ولذلك يحرص البعض على إضافة بعض ورقات من الريحان على كوب الشاي.

مشروب الزنجبيل

يُعد من أفضل المشروبات الشتوية الساخنة لإمداد الجسم بالطاقة والدفء الذي يحتاج إليه خلال الشتاء، كما أن مضاد للفيروسات، ولذلك يعد من المشروبات التي تعزز مناعة الجسم في مواجهة الأمراض.

الانتظام في تناول كوب من الزنجبيل يوميًا مع بعض من عصير الليمون يجعله مشروبًا سحريا للنساء اللاتي يتبعن حمية لانقاص الوزن لأنه يعمل على زيادة معدل الحرق، يعمل على انخفاض نسبة الكوليسترول في الدم أيضًا.

مشروب الحمص

هو مشروب أحد مكوناته طعام مفيد جدًا وهو الحمص الذي يحتوي على البروتين وفيتامين ب، يعزز المناعة ويحقق الشعور بالدفء خلال النهار إذ يمنح الجسم الطاقة اللازمة التي تحقق ذلك.

مشروب الشوكولاتة أو الكاكاو الساخن

الجميع يعلم فوائد الشوكولاتة الداكنة. وتناول مشروبها الساخن يمنح الجسم الدفء والحيوية والطاقة، كما أنه يحسن المزاج، كما أن احتوائه على مضادة أكسدة قوية يساهم في تحقيق الوقاية من أمراض السرطان والقلب، فضل على أنه يجعل النساء يبدين في عمر أصغر، لأنه يقلل من ظهور علامات التقدم في العمر.

وقد زادت في الآونة الأخيرة الحديث عنه وعن الدراسات العلمية التي أكدت على فوائده الصحية ليس فقط كمشروب للشتاء ولكن أيضًا كمشروب صحي يمكن تناوله في الصيف أيضًا.

مشروب الشاي الأخضر

تخليص الجسم من السموم أحد أهم فوائد الشاي الأخضر التي تساهم في تعزيز المناعة وزياد مقاومة الجسم في مقاومة أمراض الشتاء، لاحتوائه على مضاد الأكسدة، الذي يضيف إليه الكثير من الفوائد مثل تعزيز صحة الكبد والتخلص من الدهون.

مشروب اليانسون

كوب واحد منه قبل النوم يعزز الشعور بالدفء في ليالي الشتاء الباردة، كما أنه يحقق الشعور بالاسترخاء ويساهم في خفض ضغط الدم وبخاصة عند تناوله بصفة منتظمة.

مشروب القرفة الساخنة

يقوي الجهاز المناعي وينشط الدورة الدموية، ويساعد في علاج التهابات الجهاز التنفسي، والسعال والبلغم، وتعالج بعض مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك المزمن. كما أنها تعمل على تنظيم معدلات السكر في الدم، ويجب تناول كوب واحد يوميًا.

مشروب السحلب

هو مشروب شتوي ساحر يعمل على تنشيط المناعة، ويمنح الشعور بالدفء، كما أن إضافة الحليب والمكسرات إليه يزيد من قيمته الغذائية ولكن يجب على النساء اللاتي يتبعن حمية لانقاص الوزن اتخاذ الحيطة والحذر بشأنه.

ويمكن إضافة اللبن الخالي من الدسم والسكر الدايت، وإضافة قليل من المكسرات إليه، لتناوله والاستفادة من فوائده الصحية الجمة كونه مصدرًا جيدًا للعديد من الفيتامينات المهمة (ب، ك، أ، و، د) والبروتين أيضًا.

مشروب الحلبة

مشروب صحي للغاية يحتوي على مضادات الأكسدة، ولذلك يأتي ضمن المشروبات المضادة للالتهابات والميكروبات خلال الشتاء، كما أن كثير من الدراسات سلطت الدور على دوره الوقاية من مرض السرطان.

مشروب الكراوية

يعطي للجسم الشعور بالدفء والحرارة اللازمة، ويقلل من آلام البطن والتشنجات الناتجة عن البرد، وهو من المشروبات الصديقة للمرأة وبخاصة أثناء الدورة الشهرية وخلال ممارسة الرضاعة الطبيعية أيضًا.

وهو مكون من 3 أكواب مياه معدنية، ربع حبة ليمون حامض مقطع، ربع حبة زنجبيل طازج مفروم، ربع كأس نعناع أخضر، ربع كأس عصير برتقال طازج، ربع كأس من أوراق الزعتر الخضراء، ربع كأس من قشور الرمان، و3 ملاعق صغيرة عسل.

أطعمة مفيدة للصحة في فصل الشتاء

توجد قائمة من الأطعمة المفيدة لتعزيز صحة المرأة في فصل الشتاء، وهي كما يلي:

الشوربات الدافئة، تشمل كل أنواع الشوربات وبالأخص، شوربة الدجاج، لغناها بالبروتينات والفيتامينات والمعادن التي تقوي جهاز المناعة وتحارب نزلات البرد.

وشوربة الخضار لاحتوائها على مضادات أكسدة، والألياف، والفيتامينات المتنوعة التي تساعد في تعزيز صحة المرأة.

الحمضيات (كالبرتقال، الليمون، الجريب فروت)، وذلك لغناها بفيتامينC الذي يعزز الجهاز المناعة ويساعد في محاربة العدوى والبرد، كما أنها توفر الترطيب المطلوب للجسم في الطقس البارد.

الأسماك الدهنية (مثل السلمون، السردين، الماكريل)، إذ تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساهم في تحسين صحة القلب وتخفيف التهابات الجسم، كما أنها تساعد في دعم صحة البشرة والشعر، خاصة مع جفاف الشتاء.

البطاطا الحلوة، وذلك لغناها بفيتامين A وC، مما يعزز صحة الجلد ويقي من مشاكل الشتاء المرتبطة بالجفاف.

المكسرات، مثل اللوز، الجوز، الكاجو، لاحتوائهم على دهون صحية وأحماض دهنية أساسية تحسن صحة القلب وتحارب الالتهابات، تساعد في تعزيز الطاقة والشعور بالشبع لفترة أطول.

العسل، إذ يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ويمكن أن يساعد في تهدئة الحلق وتخفيف السعال، كما أنه يعد مصدرًا طبيعيًا للطاقة ويعزز جهاز المناعة.

السبانخ، وذلك لغناها بالحديد والماغنيسيوم، مما يساعد في مقاومة التعب وتحسين مستويات الطاقة، كما أنها تحتوي على مضادات أكسدة قوية تعزز صحة البشرة والشعر، ومن ثم تعزيز جمال المرأة.

البقوليات، تعد مصدرًا للبروتين النباتي والألياف.

اللبن الزبادي، لاحتوائه على البروبيوتيك الذي يعزز من صحة الأمعاء والمناعة ومن ثم تعزيز الصحة العامة.

التفاح، يحتوي على الحديد وفيتامينات متنوعة تعزز من صحة القلب والجهاز المناعي.