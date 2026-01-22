مشروب شتوي سحري.. فوائد السحلب لصحة الأسرة وكيفية عمله في المنزل

قد لا يدرك الكثيرين فوائد السحلب، لصحة الجسم، حيث يعد هذا المشروب الشتوي المحبب للجميع، مصدرًا رئيسيًا للدفء والطاقة، ويتميز السحلب بقوامه الكريمي ونكهته الغنية، وكشفت الدراسات الحديثة في مجال التغذية، عن تجاوز فوائد السحلب كونه مجرد مشروب يبعث على الدفء، بل يحتوي أيضًا على فوائد صحية عديدة جعلته من أفضل المشروبات الشتوية.

أهم فوائد السحلب لصحة الجسم

كشفت الدراسات، عن أهم فوائد السحلب وتأثيره الإيجابي على الصحة العامة.

ـ تعزيز الطاقة والدفء

يُعتبر السحلب مصدرًا غنيًا بالطاقة، نظرًا لاحتوائه على الحليب والسكر، وهما مصدران رئيسيان للكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية.

كما أن تناوله دافئًا في الشتاء يُساعد في تحسين الدورة الدموية ورفع حرارة الجسم، مما يُضفي شعورًا بالدفء والراحة.

ـ تحسين صحة الجهاز الهضمي

من أبرز فوائد السحلب دوره الفعال في تحسين صحة الجهاز الهضمي. يحتوي مسحوق السحلب على مواد هلامية تساعد في تهدئة المعدة وتقليل التهيجات.

ويُنصح بالسحلب للأشخاص الذين يعانون من مشكلات مثل الإسهال أو القولون العصبي، حيث يساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتهدئتها، كما يُعتبر مناسبًا للأطفال وكبار السن لسهولة هضمه.

ـ تقوية العظام والأسنان

يُعد الحليب، وهو المكون الأساسي في السحلب، مصدرًا غنيًا بالكالسيوم الضروري لبناء العظام والحفاظ على قوتها، تناول السحلب بانتظام يمكن أن يُساهم في الوقاية من هشاشة العظام، خاصة عند النساء وكبار السن.

بالإضافة إلى ذلك، يُساعد الكالسيوم الموجود فيه في تعزيز صحة الأسنان وتقليل مخاطر تسوسها.

ـ تعزيز المزاج والراحة النفسية

يتميز السحلب بتأثيره المهدئ والمريح للأعصاب، ويُعتقد أن تناوله يرفع مستويات السيروتونين، المعروف بهرمون السعادة، مما يساعد على تقليل التوتر وتحسين المزاج، لذلك، يُعتبر السحلب مشروبًا مثاليًا في أوقات الراحة أو قبل النوم.

ـ تعزيز صحة الجهاز التنفسي

من الفوائد التقليدية للسحلب، خاصة في الطب الشعبي، استخدامه كعلاج طبيعي للسعال ونزلات البرد.

ويُساعد تناول السحلب الساخن في تهدئة الحلق وتقليل التهابات الجهاز التنفسي، خاصة إذا أُضيفت إليه القرفة أو الزنجبيل، اللذان يمتلكان خصائص مضادة للبكتيريا.

ـ المساهمة في زيادة الوزن بطريقة صحية

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من النحافة، يُعد السحلب خيارًا جيدًا لزيادة الوزن بطريقة صحية، نظرًا لاحتوائه على سعرات حرارية عالية ودهون مفيدة. يمكن إضافة المكسرات مثل اللوز والجوز لزيادة القيمة الغذائية والسعرات الحرارية.

ـ تعزيز صحة البشرة والشعر

نظرًا لاحتوائه على مكونات طبيعية مفيدة مثل الحليب والبروتينات، يُمكن أن يُساهم السحلب في تحسين صحة البشرة والشعر.

تدعم الكالسيوم والبروتينات الموجودة فيه تجديد خلايا الجلد وتحسين مرونة البشرة، كما تعزز نمو الشعر وقوته.

ـ مشروب متكامل للأطفال

السحلب يُعتبر خيارًا مثاليًا للأطفال، إذ يوفر لهم الطاقة اللازمة للنمو، ويُساهم في تعزيز جهازهم المناعي بفضل مكوناته الغنية بالكالسيوم والبروتين، كما يُعتبر بديلًا صحيًا عن المشروبات الغازية أو المحلاة صناعيًا.

كيفية تحضير السحلب بطريقة صحية

للحصول على فوائد السحلب دون زيادة في الوزن أو الإفراط في استهلاك السعرات الحرارية، يُمكن تحضيره باستخدام حليب قليل الدسم وتقليل كمية السكر المضافة.

كما يُمكن استخدام بدائل صحية مثل العسل للتحلية، وإضافة المكسرات غير المحمصة كتعزيز للقيمة الغذائية.

طريقة عمل بودرة السحلب في البيت

لتصنعي لأفراد أسرتك ألذ كوب من السحلب الساخن، بنفسك، للتوفير في الميزانية من جهة، ولتحافظي أيضا على صحتهم، وحتى لا يفضلون تناوله في الكافيهات.

مكونات بودرة السحلب

ـ نصف كوب من حليب بودرة

ـ نصف كوب من الأرز مطحون ناعم جدا

ـ كوب من سكر البودرة

ـ كوب من جوز الهند

ـ 4 ملاعق كبيرة من النشا

ـ نصف كوب من السمسم

ـ ملعقة من الفانيليا

(تمزج المكونات السابقة، وتحفظ في برطمان لحين الاستخدام).

لعمل 4 أكواب من مشروب السحلب

ـ 4 أكواب من الحليب

ـ سكر حسب الرغبة

ـ نصف ملعقة صغيرة من بودرة السحلب

ـ فص مستكة مطحون مع ملعقة سكر

للتزيين

ـ قرفة ناعمة

ـ جوز هند

ـ مكسرات أو سوداني حسب الرغبة

خطوات عمل السحلب باللبن

ويوضع الحليب في وعاء على النار، وقبل أن يسخن نضيف ملعقتين كبيرتين من بودرة السحلب (التي قمنا بإعدادها)، إلى السكر مع المستكة المطحونة ونحركهم جيدا" حتى لا تتكتل معنا بودرة السحلب في الحليب.

ثم ببطء شديد نبدأ بسكب السكر المخلوط بالسحلب والمستكة مع التحريك المستمر على النار، حتى يبدأ بالكثافة معنا الحليب على النار، وبعد الانتهاء من طهيه على النار، نسكبه في فناجين التقديم.