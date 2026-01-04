سر الكافيهات.. طريقة عمل السحلب باحترافية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: فوز مصطفى أبو دومه وعمرو عويضة وعلاء سليمان بطهطا سوهاج
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زد إف سي في مجموعات كأس عاصمة مصر
محمود فوزي عن تعديلات قانون الضريبة العقارية: الإعفاء يراعي الفئات الأدنى والأقل دخلًا
الوطنية للانتخابات: فوز المرشح مصطفى مزيرق بالدائرة الثالثة بالمراغة بسوهاج
آية عبد الرحمن: نشعر بالمسؤولية الكبيرة تجاه الوطن بعدما أصبح نائبة
من القمر الأزرق إلى الدموي.. 13 بدرا وخسوفات نادرة ترسم لوحة سماوية في 2026
على خلفية التطورات الجيوسياسية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة جرت في أجواء من الالتزام والانضباط
الوزراء: توقعات بتعزيز الاقتصاد لمكانته ضمن الأسواق الناشئة في 2026 مع تحسين توليد فرص العمل
الوطنية للانتخابات: فوز المرشحين حازم حمادي ودياب هريدي بالدائرة الأولى سوهاج
وزير الخارجية لنظيره العُماني: خفض التصعيد مدخل أساسي لحل الأزمة في اليمن
البترول: توقيع مُذكرة تفاهم بين مصر وقطر في الطاقة والغاز
طريقة عمل السحلب باحترافية

السحلب
السحلب
ريهام قدري

يعد السحلب من المشروبات اللذيذة التي يعشقها الكثير وخصوصا في الشتاء ونقدم لك طريقة عمل السحلب. 

طريقة عمل السحلب البلدي


المكونات:
2 كوب حليب كامل الدسم
2 ملعقة كبيرة سحلب خام (بودرة السحلب)
2 ملعقة كبيرة سكر (أو حسب الرغبة)
½ ملعقة صغيرة فانيليا
رشة قرفة (اختياري)
للتزيين (حسب الرغبة):
مكسرات مجروشة (فستق – بندق – لوز)
جوز هند
قرفة مطحونة
طريقة التحضير:
في كوب، اخلطي السحلب مع قليل من الحليب البارد جيدًا حتى يذوب تمامًا بدون تكتلات.
ضعي باقي الحليب في حلة على نار متوسطة.
أضيفي خليط السحلب مع التقليب المستمر.
أضيفي السكر وقلّبي باستمرار حتى يبدأ القوام في التماسك.
خففي النار وواصلي التقليب لمدة 5–7 دقائق حتى يصبح السحلب ثقيلًا وكريمي.
أضيفي الفانيليا ورشة القرفة وارفعيه من على النار.
قدّميه ساخنًا وزيّنيه بالمكسرات وجوز الهند.

 أسرار نجاح السحلب:
التقليب المستمر أهم سر عشان مايكلكعش.
لو حابة قوام تقيل جدًا زوّدي نصف ملعقة سحلب.
ممكن استخدام حليب كامل الدسم لنتيجة أغنى وألذ 

السحلب طريقة عمل السحلب

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ما مفهوم البركة بمعناها المتعارف عليه في الإسلام.. كيف تحل ومتى تذهب؟

ما مفهوم البركة في الإسلام.. كيف تحل ومتى تذهب؟

بيت الزكاة والصدقات

«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات اليوم

الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج في الـ 27 من شهر رجب

الإفتاء: الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج في الـ 27 من شهر رجب هو أمرٌ مشروعٌ ومستحب

بالصور

طريقة عمل الكوكيز

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

