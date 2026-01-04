سر الكافيهات.. طريقة عمل السحلب باحترافية

يعد السحلب من المشروبات اللذيذة التي يعشقها الكثير وخصوصا في الشتاء ونقدم لك طريقة عمل السحلب.

طريقة عمل السحلب البلدي



المكونات:

2 كوب حليب كامل الدسم

2 ملعقة كبيرة سحلب خام (بودرة السحلب)

2 ملعقة كبيرة سكر (أو حسب الرغبة)

½ ملعقة صغيرة فانيليا

رشة قرفة (اختياري)

للتزيين (حسب الرغبة):

مكسرات مجروشة (فستق – بندق – لوز)

جوز هند

قرفة مطحونة

طريقة التحضير:

في كوب، اخلطي السحلب مع قليل من الحليب البارد جيدًا حتى يذوب تمامًا بدون تكتلات.

ضعي باقي الحليب في حلة على نار متوسطة.

أضيفي خليط السحلب مع التقليب المستمر.

أضيفي السكر وقلّبي باستمرار حتى يبدأ القوام في التماسك.

خففي النار وواصلي التقليب لمدة 5–7 دقائق حتى يصبح السحلب ثقيلًا وكريمي.

أضيفي الفانيليا ورشة القرفة وارفعيه من على النار.

قدّميه ساخنًا وزيّنيه بالمكسرات وجوز الهند.

أسرار نجاح السحلب:

التقليب المستمر أهم سر عشان مايكلكعش.

لو حابة قوام تقيل جدًا زوّدي نصف ملعقة سحلب.

ممكن استخدام حليب كامل الدسم لنتيجة أغنى وألذ