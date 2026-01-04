قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس الثاني عيد الميلاد: مصر أرض الأمن والسلام وموطن المحبة والتسامح
أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد
أعضاء النواب يستخرجون الكارنيهات من مقر البرلمان بالعاصمة الجديدة| صور
2475 فتوى بالإنجليزية والفرنسية.. فتوى برو يحصد ثقة المسلمين في الغرب خلال 2025
شوبير يكشف التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام بنين
دعاء 15 رجب للرزق وتيسير الأمور.. اللهم ارزقني خير الأيام القادمة
كوكب وحيد يجوب الفضاء.. أول رصد مباشر لكوكب تائه بحجم زحل
رئيس الوزراء للبابا تواضروس: عيد الميلاد فرصة لتعزيز المحبة والتقارب بين جميع المصريين| صور
انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل الضريبة العقارية
تفاصيل جنازة وعزاء السيناريست هناء عطية
حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام
الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
ريهام قدري

لفتت يارا السكري الأنظار بإطلالة أنيقة ومميزة خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ٢٧، حيث اختارت الظهور بأسلوب أنثوي راقٍ يعكس ذوقها الرفيع وحضورها اللافت، حيث خطفت الأضواء الأنظار بإطلالتها  الجذابة

تفاصيل إطلالة يارا السكري 


اعتمدت يارا فستانًا باللون الأحمر الداكن، جاء بتصميم انسيابي ناعم يبرز رشاقتها ويمنحها حضورًا قويًا، خاصة أن اللون الأحمر يُعد من أكثر الألوان تعبيرًا عن الثقة والقوة والأنوثة.

 تميز الفستان بقصة جذابة ذات ياقة مرتفعة أضفت لمسة من الرقي الكلاسيكي، مع تحديد خفيف لمنطقة الخصر عزز من جمال القوام دون مبالغة.


ولم تكتفِ يارا بتصميم الفستان فقط، بل أضافت لمسة فاخرة من خلال الأكمام المزينة بتفاصيل ناعمة من الريش، ما منح الإطلالة بعدًا عصريًا جريئًا، وجعلها مختلفة عن الإطلالات التقليدية المعتادة في مناسبات أعياد الميلاد. هذا الاختيار الذكي عكس وعيها بأحدث صيحات الموضة، مع الحفاظ على هويتها الأنيقة.


أما من ناحية التنسيق، فاختارت يارا تسريحة شعر مشدودة إلى الخلف بأسلوب أنيق وبسيط، أبرز ملامح وجهها بوضوح، ونسجم تمامًا مع طبيعة الفستان الهادئة. وجاء المكياج ناعمًا ومتناغمًا مع الإطلالة، حيث ركز على إبراز العيون بأسلوب جذاب دون مبالغة، مع شفاه بلون هادئ مائل للطبيعي، ما أضفى لمسة من الرقي والنعومة.


واستكملت إطلالتها بلمسات إكسسوارات محدودة وغير صاخبة، لتؤكد أن الأناقة الحقيقية تكمن في البساطة وحسن الاختيار، بعيدًا عن التكلف. 

كما بدا واضحًا حرصها على أن تكون الإطلالة متوازنة بين الجرأة والاحتشام، وهو ما لاقى استحسان متابعيها.


وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع إطلالة يارا السكري في عيد ميلادها، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بجمالها وأناقتها واختيارها الموفق، معتبرين أن هذه الإطلالة تُعد من أبرز إطلالاتها مؤخرًا، وتعكس نضجًا واضحًا في ذوقها الفني والموضوي.


بهذه الإطلالة، تؤكد يارا السكري أنها ليست فقط حاضرة بقوة على الساحة، بل أيضًا واحدة من الأسماء التي تعرف كيف تختار ما يليق بها، وتحوّل المناسبات الخاصة إلى لحظات لافتة تخطف الأنظار وتترك أثرًا واضحًا لدى الجمهور.

صور يارا السكري في عيد ميلادها ال٢٧

يارا السكري اطلالات يارا السكري فستان يارا السكري في عيد ميلادها فستان يارا السكري

