قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غياب مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. مدبولي يتابع موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط
محـ رقة رأس السنة بجبال الألب.. مصرع العشرات في حريق حانة بمنتجع تزلج سويسري
أحمد السقا: «خلي بالك من نفسك» فيلم خفيف على القلب.. وعادل إمام قيمة لا تتكرر
روسيا: سنقدم لواشنطن أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين
غياب محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فتاوى | موعد وفضل صيام الأيام البيض في رجب.. .. حكم التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة.. كيفية صلاة التوبة ودعاؤها
تبديل العملة القديمة .. موعد بدء العمل بالليرة السورية الجديدة
محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات
أنغام ونانسي عجرم الأجمل.. شاهد أناقة الفنانات بحفلات رأس السنة
أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس بداية العام الجديد
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير 2026.. والدفع أونلاين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أنغام ونانسي عجرم الأجمل.. شاهد أناقة الفنانات بحفلات رأس السنة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
ريهام قدري


شهدت حفلات رأس السنة 2026 حضورًا لافتًا  من نجمات الغناء، اللاتي تألقن بإطلالات أنيقة ومتنوعة جمعت بين الجرأة والاحتشام، لتؤكد كل فنانة أسلوبها الخاص في اختيار الأزياء.

إطلالة كارمن سليمان 


تألقت الفنانة كارمن سليمان بإطلالة أنثوية جذابة، حيث اختارت فستانًا أسود من القطيفة بتصميم ضيق أبرز رشاقتها، وجاءت الإطلالة بسيطة وناعمة مع لمسات مكياج هادئة وتسريحة شعر أنيقة، ما منحها حضورًا راقيًا على المسرح.

إطلالة  انغام في حفلة رأس السنة 


أما الفنانة إنغام فاختارت الجمع بين اللونين الأسود والفضي اللامع في إطلالة خطفت الأنظار، حيث عكس التصميم مزيجًا من الفخامة والعصرية، وجاء القماش اللامع ليضفي لمسة احتفالية تتماشى مع أجواء رأس السنة.

فستان ريهام عبد الحكيم 


ومن ناحية أخرى، فضّلت الفنانة ربهام عبد الحكيم الظهور بإطلالة محتشمة وأنيقة، حيث ارتدت فستانًا بتصميم كلاسيكي راقٍ مزود بكاب طويل، أضفى على الإطلالة وقارًا خاصًا، مع اختيار ألوان هادئة أكملت الطابع الملكي للفستان.

إطلالة نانسي عجرم بحفلة رأس السنة


فيما خطفت النجمة نانسي عجرم الأنظار بإطلالة ناعمة وجريئة في الوقت نفسه، حيث ظهرت بفستان أبيض لامع بتصميم ضيق أبرز قوامها، وجاءت الإطلالة متناغمة مع مكياج مشرق وتسريحة شعر بسيطة زادت من أناقتها.
وتنوعت اختيارات النجمات بين الألوان الداكنة والكلاسيكية، والأقمشة اللامعة والقصّات العصرية، ليؤكدن أن حفلات رأس السنة ليست فقط مناسبة فنية، بل منصة متكاملة لاستعراض أحدث صيحات الموضة والأناقة.

حفلات رأس السنة اطلالات الفنانات فستان انغام في رأس السنة رأس السنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

سر صغير للحفاظ على رصيد عداد الكهرباء أبو كارت

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي.. اكتشف أسباب ضيق التنفس المختلفة

الجيوب الأنفية

علاج التهابات الجيوب الأنفية في الشتاء.. وحيل بسيطة تحميك من الإصابة بها

شوربة الخضار بالكريمة

بطعم مميز.. طريقة عمل شوربة الخضار بالكريمة

بالصور

7 أسئلة تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار.. نصائح تساعدك في حل خلافاتهم الزوجية

أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار

أكلة شتوية صحية.. طريقة عمل البليلة باللبن

طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

نيفين القاضي
نيفين القاضي
نيفين القاضي

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

حمص الشام
حمص الشام
حمص الشام

فيديو

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد