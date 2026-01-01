أنغام ونانسي عجرم الأجمل.. شاهد أناقة الفنانات بحفلات رأس السنة



شهدت حفلات رأس السنة 2026 حضورًا لافتًا من نجمات الغناء، اللاتي تألقن بإطلالات أنيقة ومتنوعة جمعت بين الجرأة والاحتشام، لتؤكد كل فنانة أسلوبها الخاص في اختيار الأزياء.

إطلالة كارمن سليمان



تألقت الفنانة كارمن سليمان بإطلالة أنثوية جذابة، حيث اختارت فستانًا أسود من القطيفة بتصميم ضيق أبرز رشاقتها، وجاءت الإطلالة بسيطة وناعمة مع لمسات مكياج هادئة وتسريحة شعر أنيقة، ما منحها حضورًا راقيًا على المسرح.

إطلالة انغام في حفلة رأس السنة



أما الفنانة إنغام فاختارت الجمع بين اللونين الأسود والفضي اللامع في إطلالة خطفت الأنظار، حيث عكس التصميم مزيجًا من الفخامة والعصرية، وجاء القماش اللامع ليضفي لمسة احتفالية تتماشى مع أجواء رأس السنة.

فستان ريهام عبد الحكيم



ومن ناحية أخرى، فضّلت الفنانة ربهام عبد الحكيم الظهور بإطلالة محتشمة وأنيقة، حيث ارتدت فستانًا بتصميم كلاسيكي راقٍ مزود بكاب طويل، أضفى على الإطلالة وقارًا خاصًا، مع اختيار ألوان هادئة أكملت الطابع الملكي للفستان.

إطلالة نانسي عجرم بحفلة رأس السنة



فيما خطفت النجمة نانسي عجرم الأنظار بإطلالة ناعمة وجريئة في الوقت نفسه، حيث ظهرت بفستان أبيض لامع بتصميم ضيق أبرز قوامها، وجاءت الإطلالة متناغمة مع مكياج مشرق وتسريحة شعر بسيطة زادت من أناقتها.

وتنوعت اختيارات النجمات بين الألوان الداكنة والكلاسيكية، والأقمشة اللامعة والقصّات العصرية، ليؤكدن أن حفلات رأس السنة ليست فقط مناسبة فنية، بل منصة متكاملة لاستعراض أحدث صيحات الموضة والأناقة.