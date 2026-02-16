تفاصيل أدوار خالد سرحان بين وننسى اللي كان والمداح| خاص

يشارك الفنان خالد سرحان في بطولة مسلسلي “المداح” و “وننسى اللي كان”، بموسم دراما رمضان المقبل.



قال الفنان خالد سرحان إنه يؤدي شخصية شاهر الجبالي في "وننسى اللي كان”، وطبيعة شخصيته هي نموذج للرجل النافذ، المخيف بهدوئه، المتحرك في مناطق رمادية بين النفوذ والعنف، والمؤمن بأن السيطرة حق مكتسب.



وحول علاقته بجليلة وابنتهما يارا التي تقوم بدورها لينا صوفيا تشكّل مفتاح صراعاته الأساسية، حيث يرى في كل تهديد وسيلة للبقاء وتعزيز النفوذ، موضحاً أن شخصية "شاهر الجبالي" جاءت مكتوبة بدقة شديدة من السيناريست عمرو محمود ياسين، ما سهّل عليه بناء الشخصية، واستلهم ملامحها من نماذج متعددة رآها في الواقع، ثم صاغها بإحساسه الخاص ليمنحها حضور إنساني بعيد عن النمطية.



في المقابل يقدم خالد سرحان شخصية "حسن" في الموسم الجديد من “المداح”، ليتحدد مصيره بين الاستمرار في هذا الطريق أو التحول إلى عقبة حقيقية في طريق "صابر" خلال رحلته الجديدة، ومع الذكاء الحاد الذي يميّز "حسن" في كل موسم دفع الجمهور لأن يتعاطف معه، وهو الذي يجعله دائمًا يختار طرقًا مختلفة عن طريق "المداح"، مما يجعل الاحتمالات تظل مفتوحة أمام تحولات قد تتغيّر من موازين الأحداث.



وقال خالد سرحان أن ما يميز مُسلسل "المداح" عموماً هو الجهد الكبير الذي يُبذل من جانب فريق الكتابة وإعداد السيناريو خصوصاً مع تتابع المواسم.



مُسلسل "وننسى اللي كان" من تأليف عمرو محمود ياسين بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سرحان، شيرين رضا، محمد لطفي، محمود ياسين جونيور، لينا صوفيا، منه فضالي ومن إخراج محمد الخبيري.