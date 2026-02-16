تقليص عدد ساعات الدراسة.. مواعيد المحاضرات في الجامعات خلال شهر رمضان

كشف مصدر مسؤل بالمجلس الأعلى للجامعات، عن مواعيد المحاضرات في الجامعات خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن عدد ساعات المحاضرات خلال شهر رمضان سيتم تقليلها، حيث تعلن كل جامعة عن موعد انتهاء اليوم الدراسي في الكلية والذي من المرجح أن ينتهى بجد أقصى الساعة الثالثة مساء.

وأكد لصدى البلد أن الدراسة خلال شهر رمضان بنظام الحضور الكامل المحاضرات، بينما يتم تقليص عدد ساعات الدراسة على مدار اليوم لإتاحة الفرصة للانتهاء من اليوم الدراسي قبل موعد أذان المغرب وموعد الإفطار، مشيرًا إلى أن الخريطة الزمنية العام الدراسي كما هي دون أي تغيير.