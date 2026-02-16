قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء يراجع مع رؤساء شركات التوزيع خطة العمل وتأمين التغذية في رمضان
الرئيس الألماني: يجب نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟.. الإفتاء تجيب
بشرى .. توجيهات رئاسية بزيادة الأجور والمعاشات تخفيفًا للأعباء المعيشية
محافظ أسيوط الجديد.. مسيرة أمنية وخبرة إدارية تتوج بتولي المسئولية التنفيذية
جنرال أمريكي: ترامب يقترب من اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية ضد إيران
دينامو المبادرات التنموية.. الدكتور أحمد العدل نائبا لمحافظ القاهرة
مي سليم : دخلت فى حالة اكتئاب بسبب روج أسود.. خاص
من هو اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب محافظ القاهرة الجديد ؟
المهندس عمرو لاشين يؤدى اليمين الدستورية محافظاً لأسوان .. وأسامة رزق نائباً للمحافظ
الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين الدستورية للمحافظين الجدد ونوابهم ويعقد معهم اجتماعًا
الدكتور حسام الدين عبدالفتاح.. أستاذ هندسة التحكم في القوى الكهربائية محافظا للقليوبية
تشرفت بالانتماء إليكم .. خالد صلاح يودع المتحدة للخدمات الإعلامية

خالد صلاح
خالد صلاح
منار نور

أعلن الكاتب الصحفي خالد صلاح انتهاء رحلته مع المتحدة للخدمات الإعلامية. 


وكتب صلاح من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : " نحو تجربة صحفية وإعلامية جديدة. 

وأضاف.. استأذنت قيادات الشركة المتحدة ، التي تشرفت بالانتماء إليها لسنوات طويلة ، في أن أنهي رحلتي داخل هذا الكيان الإعلامي الكبير لأبدأ تجربتي الجديدة. 

اضاف : " أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الإعلامي الكبير الأستاذ طارق نور رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة على تفهمه الكامل لطموحي في تجربة خاصة بمذاق جديد ، وكل الشكر لقيادات المتحدة الكبار من صناع القرار في المجموعة و الذين كان لهم دور كبير في تأسيس كيان إعلامي بهذا الحجم غير المسبوق في تاريخ الإعلام المصري ، تجربة سعدنا بالمشاركة في تأسيسها وتعلمنا داخلها الكثير عبر محطات مهنية مهمة ستظل جزءا أصيلا من مسيرتي المهنية.

واستطرد : " إنني أغادر الشركة المتحدة وأنا أحمل لها كل التقدير والحب والاحترام ، وأغادرها ممتنا لسنوات من العمل الجاد والتجارب المتنوعة ، وأغادرها وأنا أشعر بالامتنان لما لاقيته من دعم ومساندة ، وأبدأ المرحلة الجديدة بإيمان صادق وستبقى مصر من وراء القصد.

