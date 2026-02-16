تشرفت بالانتماء إليكم .. خالد صلاح يودع المتحدة للخدمات الإعلامية

أعلن الكاتب الصحفي خالد صلاح انتهاء رحلته مع المتحدة للخدمات الإعلامية.



وكتب صلاح من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : " نحو تجربة صحفية وإعلامية جديدة.

وأضاف.. استأذنت قيادات الشركة المتحدة ، التي تشرفت بالانتماء إليها لسنوات طويلة ، في أن أنهي رحلتي داخل هذا الكيان الإعلامي الكبير لأبدأ تجربتي الجديدة.

اضاف : " أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الإعلامي الكبير الأستاذ طارق نور رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة على تفهمه الكامل لطموحي في تجربة خاصة بمذاق جديد ، وكل الشكر لقيادات المتحدة الكبار من صناع القرار في المجموعة و الذين كان لهم دور كبير في تأسيس كيان إعلامي بهذا الحجم غير المسبوق في تاريخ الإعلام المصري ، تجربة سعدنا بالمشاركة في تأسيسها وتعلمنا داخلها الكثير عبر محطات مهنية مهمة ستظل جزءا أصيلا من مسيرتي المهنية.

واستطرد : " إنني أغادر الشركة المتحدة وأنا أحمل لها كل التقدير والحب والاحترام ، وأغادرها ممتنا لسنوات من العمل الجاد والتجارب المتنوعة ، وأغادرها وأنا أشعر بالامتنان لما لاقيته من دعم ومساندة ، وأبدأ المرحلة الجديدة بإيمان صادق وستبقى مصر من وراء القصد.