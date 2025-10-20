خالد صلاح رئيسا للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن هيكل تطوير الإعلام المصري

عقدت لجنة "التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي"، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، أولى اجتماعاتها بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، وذلك في خطوة مهمة نحو دعم مسيرة التطوير الإعلامي ومواكبة ثورة التكنولوجيا، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس ورئيس اللجنة الرئيسية، والإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس ورئيس الأمانة الفنية للجنة الرئيسية.

وخلال الاجتماع، تم اختيار الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيسًا للجنة، والكاتب الصحفي عصام كامل مقررًا لها، وتم الاتفاق على مخاطبة عدد من الجهات والهيئات العاملة في مجال التكنولوجيا للمشاركة في اجتماعات اللجنة.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول أهداف اللجنة وخطط عملها المستقبلية، حيث تم الاتفاق على عدد من نقاط العمل المحددة، وتوزيع المهام على أعضاء اللجنة بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل النتائج، وصولًا إلى تقديم ورقة عمل متكاملة تسلط الضوء على استراتيجيات التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الإعلام المصري، بما يواكب أحدث المعايير الدولية ويعزز من كفاءة الأداء الإعلامي الوطني.