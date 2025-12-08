احتفال القوس والسهم.. هل يعود محمد صلاح للدوري المصري؟

يرى وائل القباني نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، صعوبة عودة محمد صلاح للعب في الدوري المصري مجددا حال رحيله عن ليفربول .



وقال القباني في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: أشعر أن محمد صلاح في أيامه الاخيره مع ليفربول رغم أنه حقق الكتير والكتير لكن تشعر ان الأمور رايحة في حيطه سد.

وأضاف: ما حققه محمد صلاح مينفعش تبقى دي الطريقه، لكن مع احترامي للخليج ارو أنه يكمل في أوروبا.

وتابع: اشك أن محمد صلاح يلعب في مصر استحاله مع احترامي للكره المصريه وحد زي محمد صلاح يعود للعب في الدوري المصري .

وأردف: محمد صلاح سيلعب في الدوري المصري عندما يكون في سن يبقي ٥٠ سنه ، ومع احترامي للأهلي والزمالك مقدرش اتخيلها حتى واحتفاله بالقوس والسهم كلام فارغ.

واختتم: محمد صلاح حقق اللي محققوش اي لاعب عربي وأفريقي ومصري ولا فيه مواهب ولا فيه أي حاجه في الكرة المصرية .