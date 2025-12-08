قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

احتفال القوس والسهم.. هل يعود محمد صلاح للدوري المصري؟

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

يرى وائل القباني نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، صعوبة عودة محمد صلاح للعب في الدوري المصري مجددا حال رحيله عن ليفربول .
 

وقال القباني في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: أشعر أن محمد صلاح في أيامه الاخيره مع ليفربول  رغم أنه حقق الكتير والكتير  لكن تشعر ان الأمور رايحة في حيطه سد.

وأضاف: ما حققه محمد صلاح مينفعش تبقى دي الطريقه، لكن مع احترامي للخليج ارو أنه يكمل في أوروبا.

وتابع: اشك أن محمد صلاح يلعب في  مصر استحاله مع احترامي للكره المصريه وحد زي محمد صلاح  يعود للعب في الدوري المصري .

وأردف: محمد صلاح سيلعب في الدوري المصري عندما يكون في سن يبقي ٥٠ سنه ، ومع احترامي للأهلي والزمالك مقدرش اتخيلها حتى واحتفاله بالقوس والسهم كلام فارغ.

واختتم: محمد صلاح حقق اللي محققوش اي لاعب عربي وأفريقي ومصري ولا فيه مواهب ولا فيه أي حاجه في الكرة المصرية .

