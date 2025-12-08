قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة
احتفال القوس والسهم.. هل يعود محمد صلاح للدوري المصري؟
هتشريها بكام انهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالبورصة والأسواق
16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟
هل من نسي التشهد الأوسط يجب عليه سجود السهو؟.. اعرف حكم الشرع
زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب ولاية ألاسكا
رغم اتفاق السلام.. تايلاند تشن ضربات جوية قرب حدودها مع كمبوديا
اليوم.. استكمال محاكمة 42 متهما بخلية التجمع
8 أسباب تجلب لك البركة في حياتك.. الإفتاء توصي بها
بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار كثيف شرق غزة
السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة
رياضة

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

حسن شحاته
حسن شحاته
ميرنا محمود

كشف الصحفي إسلام صادق ، تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة نجم نادي الزمالك والمدير الفني لمنتخب مصر السابق، بعد العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا.

وكتب إسلام صادق من خلال حسابه الشخصي فيسبوك: خالص الدعاء للأسطورة حسن شحاته الذي يرقد في العناية المركزة بعد إجرائه جراحة دقيقة استمرت ١٣ ساعة .

وتابع: اللهم إشفه وعافه بقدر ما أسعد الشعب المصري والعربي لاعبا ومدربا قديرا حقق خلالها مشوارا ناصعا داخل وخارج الملعب بقدراته الفائقة وأخلاقه العالية وتاريخه المشرف كأحد رموز مصر الكبار .

وطمأن كريم حسن شحاتة جماهير الكرة المصرية على الحالة الصحية لوالده، الكابتن حسن شحاتة، مشيرًا إلى أن حالته الصحية تشهد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالفترة الماضية.

وأوضح  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة على قناة ON، أن والده حضر اجتماع اللجنة الفنية باتحاد الكرة مؤخراً، مشيراً إلى أنه سيخضع لعملية جراحية أخيرة الأسبوع المقبل بإذن الله، تمهيداً لعودته إلى ممارسة حياته الطبيعية بعد التعافي الكامل.

وأضاف أن الكابتن حسن شحاتة لا يزال متأثراً قليلاً بابتعاده عن الملاعب، لكنه يحرص على متابعة المباريات المحلية، خصوصاً لقاءات نادي الزمالك الذي يرتبط به وجدانياً، لافتاً إلى أنه أشاد بأداء الفريق أمام طلائع الجيش، وبالمدير الفني أحمد عبد الرؤوف الذي نجح – بحسب وصفه – في ضبط التشكيل واختيار الأسلوب الأنسب لطبيعة أداء الزمالك.

حسن شحاته تطورات حاله حسن شحاته اسلام صادق جراحة حسن شحاته

