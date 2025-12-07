خالد الغندور: 26 مليون جنيه لتجديد عقد حسين الشحات لمدة موسمين

كشف الإعلامي خالد الغندور مفاجأة بشأن تجديد عقد اللاعب حسين الشحات لمدة موسمين.

تفاصيل تجديد عقد حسين الشحات

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"“إدارة الأهلي رصدت ما يقرب من 26 مليون جنيه لتجديد عقد اللاعب حسين الشحات لمدة موسمين إضافيين”.

وتابع:“قيمة التجديد لا تشمل الامتيازات الإضافية المدرجة في العقد، والتي تأتي ضمن بنود التحفيز والمكافآت الخاصة بالأداء وعدد المشاركات والبطولات”.

وأكمل :“يأتي هذا التحرك من جانب الأهلي في ظل رغبة النادي في حسم ملف التجديد مبكرًا، خاصة مع اقتراب دخول اللاعب في الفترة الحرة من عقده”.

عقد حسين الشحات

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية أن الشحات اتفق على تجديد عقده لمدة موسمين، مع وعد من الإدارة بتقديره ماليا بالشكل المناسب.

وأضاف “الأهلي ليس لديه مشكلة في تجديد عقود اللاعبين الأساسيين مع الفريق، ربما باستثناء فقط أحمد عبدالقادر الذي لم يتم حسم أمره بشكل نهائي”

وتابع أن هناك جلسة أخرى من أجل توقيع العقود بين الأهلي والشحات لإنهاء ملف التجديد بشكل رسمي.