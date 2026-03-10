قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رتبوا البيت من جديد.. رد فعل غير متوقع من شوبير بعد خسارة الأهلي
حزب الله يعلن استهداف مراكز إسرائيلية للمرة الأولى ويلتحم مع قوات متوغلة بالخيام
مهيب عبد الهادي يسخر من مدرب الأهلي: إيه اللي بيحصل ده يا توروب؟
لماذا أخفى الله ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان؟.. حديث نبوي يكشف السبب
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
أحمد موسى: إسرائيل تبحث عن مخرج للخروج من حرب إيران
أفراس النهر تحت الماء.. ماذا ستشاهد في حديقة الحيوان بعد التطوير؟
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026
كيفية إحياء العشر الأواخر من رمضان.. اتبع هذه الخطوات
ناقد رياضي ينتقد لاعبي الأهلي: خسارة مستحقة وأداء كارثي
الحرب على إيران.. الكويت تعلن إسقاط 6 طائرات درون في أجواء البلاد
ألقيا حجارة على سيارات بطريق الإسكندرية الزراعي.. متهمان يواجهان هذه العقوبة
رياضة

مهيب عبد الهادي يسخر من مدرب الأهلي: إيه اللي بيحصل ده يا توروب؟

محمد بدران   -  
يارا أمين

سخر الإعلامي مهيب عبد الهادي من توروب المدير الفنى للاحمر بعد خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الكلية الحربية، والمؤجل بينهما من الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز .

وكتب الإعلامي مهيب عبدالهادي عبر حسابه علي فيسبوك "ايه اللي بيحصل ده توروب ".

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وتريزيجيه وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: مروان عثمان.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

بهذه النتيجة تجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 20 مباراة، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 22 نقطو ارتقى بها إلى المركز الرابع عشر .

مهيب عبد الهادي توروب خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش الأهلي طلائع الجيش

