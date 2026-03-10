مهيب عبد الهادي يسخر من مدرب الأهلي: إيه اللي بيحصل ده يا توروب؟

سخر الإعلامي مهيب عبد الهادي من توروب المدير الفنى للاحمر بعد خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الكلية الحربية، والمؤجل بينهما من الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز .

وكتب الإعلامي مهيب عبدالهادي عبر حسابه علي فيسبوك "ايه اللي بيحصل ده توروب ".

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وتريزيجيه وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: مروان عثمان.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

بهذه النتيجة تجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 20 مباراة، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 22 نقطو ارتقى بها إلى المركز الرابع عشر .