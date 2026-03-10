قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجنونة ياقوطة.. ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق الآن| وهذا موعد الانخفاض

شيماء مجدي

بالتزامن مع رمضان واقتراب عيد الفطر المبارك 2026 وارتفاع الطلب على الخضروات، شهدت أسعار الطماطم ارتفاعًا غير مسبوق، لتصل إلى مستويات قياسية لم تشهدها الأسواق منذ بداية العام ، حيث يتراوح سعرها حاليا من 25 ل 30 جنيها مما أثار قلق المستهلكين وأثار تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع المفاجئ.

ومن جانبه ، أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن هذا الارتفاع كان متوقعًا مسبقًا وليس له علاقة بالحرب الإيرانية الأمريكية، مشيرًا إلى أنه حذر من زيادة الأسعار قبل اندلاع الحرب بشهر، متوقعًا وصول سعر الكيلو للمستهلك إلى 30 جنيهًا.

وأوضح أبوصدام خلال تصريحات له أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى نقص المعروض مقارنة بالطلب الكبير، وهو ناتج عن عدة عوامل مترابطة، أبرزها:

تقلص المساحات المزروعة حاليًا بسبب انتهاء العروة الشتوية وتأخر ظهور إنتاج العروة الصيفية ، مع تأخر نضج محصول الطماطم نتيجة برودة الجو في بعض المناطق ، فضلا عن انتشار آفة سوسة الطماطم التي تسببت في تلف مساحات واسعة من المزروعات.

كما أكد أن عزوف عدد كبير من الفلاحين عن زراعة الطماطم بسبب الخسائر في العروات السابقة، مما أثر على الإنتاج الكلي في الأسواق.

موعد انخفاض الأسعار

وأشار أبوصدام إلى أن قفص الطماطم بوزن 20 كيلو من الجودة العالية وصل سعره إلى 500 جنيه، متوقعًا أن لا تنخفض الأسعار قبل شهر مايو المقبل، مع بداية ظهور إنتاج العروة الجديدة، وتحسن الأحوال الجوية، وانتهاء شهر رمضان، ما يساعد على توازن العرض والطلب في السوق.

جهود الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار

وأوضح نقيب الفلاحين أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمنع الاحتكار واستغلال الأسعار، مؤكّدًا أن مصر تعتبر خامس أكبر دولة منتجة للطماطم في العالم، وأن تأثير الحرب على أسعار المنتجات المحلية محدود جدًا في الوقت الحالي.

وأضاف أبوصدام أن استمرار بعض الأزمات العالمية قد يؤدي إلى انخفاض أسعار بعض المنتجات الأخرى مثل الثوم وبعض أنواع الفاكهة، نتيجة زيادة المعروض في السوق المحلي عند تباطؤ التصدير أو تعطل الخطوط الملاحية.

نصائح للمستهلكين

وشدد أبوصدام على ضرورة الشراء من الأسواق والمزارعين الموثوقين، مع مراعاة جودة المحصول، خاصة في موسم رمضان حيث يزداد الطلب على الطماطم في وجبات المواطنين. وأكد أن التخطيط الجيد من قبل المستهلكين، والرقابة الحكومية المستمرة، هما السبيل للحفاظ على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

الطماطم أسعار الطماطم القوطة سعر الطماطم ارتفاع أسعار الطماطم موعد انخفاض أسعار الطماطم

