التعليم تنفي تعليق الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس 2026

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليق الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر مارس 2026 سوف تعقد في المدارس في جزء من اليوم الدراسي ، مع استمرار باقي اليوم الدراسي بشكل طبيعي وفقا لخطة المناهج الدراسية دون تأثير على باقي حصص اليوم الدراسي بالمدرسة

موعد امتحانات شهر مارس 2026

كانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلاً ، أعلنت خلاله استجابتها لمطالب أولياء الأمور بشأن موعد امتحانات شهر مارس 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراء امتحانات شهر مارس 2026 اعتباراً من السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم السبت ويوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم الأحد.

جدول امتحانات شهر مارس 2026

ومن جانبها بدأت مديريات التربية والتعليم في عدد من المحافظات ، في إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026

وعقدت الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجى رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، والمشرف على مستشارى المواد الدراسية ، اجتماعا بكافة مستشاري وموجهي عموم المواد الدراسية ومديري المراحل التعليمية

وخلال الإجتماع ، شددت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم على القرارات التالية :

استمرار المتابعة الجادة للمدارس

التأكيد علي مواعيد التقييمات

التأكيد علي امتحانات الشهور 3 نماذج مختلفة بنفس الوزن النسبي وطبقا لمواصفات الورقة الامتحانية

إستمرار ودعم برنامج تنمية مهارات اللغة العربية

امتحانات شهر مارس 2026 .. معلومات هامة عنها

يقوم مديري الإدارات التعليمية بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سرية امتحانات شهر مارس 2026

يقوم الموجه الأول بكل إدارة تعليمية لكل مادة دراسية بوضع امتحانات شهر مارس 2026 وفقا للتعليمات الواردة من مستشاري المواد المختلفة بالوزارة

في امتحانات شهر مارس 2026 يراعى مواصفات امتحانات طلاب الدمج

تحفظ أوراق إجابة امتحانات شهر مارس 2026 في كنترول المدرسة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد

يتم اداء امتحانات شهر مارس 2026 خلال اليوم الدراسي ويتم استكمال باقي اليوم الدراس بشكل طبيعي وفقا لجدول المدرسة

يتم إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 في مكان بارز بالمدرسة يكون واضحاً للطلاب وأولياء الأمور

أسئلة امتحانات شهر مارس 2026 تكون مما درسه الطالب من بداية الاسبوع الأول حتى نهاية الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني

يتم عمل 3 نماذج لكل امتحان من امتحانات شهر مارس 2026