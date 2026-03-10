الجيش اللبناني ينسحب من جميع مواقعه على طول الخط الأزرق بجنوب لبنان

نقلت صحيفة فايننشال تايمز ، نقلا عن مصادرها القول بأن الجيش اللبناني انسحب من جميع مواقعه تقريبا على طول ما يسمى بالخط الأزرق في جنوب لبنان.

وأشارت المصادر، إلى التوقعات الصهيونية بأن يستمر الهجوم على لبنان لفترة أطول من الصراع مع إيران ، مؤكدا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لحملة مطولة ضد حزب الله.

كما صرحت المصادر : هدف إسرائيل هو إلحاق ضرر بحزب الله بحيث لا يكون هناك خوف دائم من إجلاء سكان الشمال، والمسؤولون بإسرائيل كانوا يناقشون شن هجوم على حزب الله حتى قبل بدء الهجوم على إيران.

وأمضت المصادر قائلة : إسرائيل تسيطر الآن على ما لا يقل عن 12 موقعا متقدما على الشريط الحدودي اللبناني.

وختمت صحيفة فايننشال تايمز، تقريرها نقلا عن مصادرها بالقول: هناك مناقشات حول إرسال قوات إسرائيلية إلى سهل البقاع، لكن لم يتخذ أي قرار بعد.

ومنذ قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ موجة جديدة من الهجمات على ممتلكات جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله ، مشيرا إلى أنه قواته استهدفت نحو 30 موقعا لجمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله خلال الأسبوع الماضي.

فيما أشارت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي إلى أن الحكومة تدرس توسيع الحزام الأمني والمنطقة العازلة داخل جنوب لبنان حيق تناقش ذلك مع واشنطن.