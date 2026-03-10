قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط يفاجئ مصنع البوتاجاز بجحدم بعد شكاوى المواطنين

إيهاب عمر

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية مفاجئة داخل مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز التابع لشركة "بتروجاس" وجه قبلي بالمنطقة البترولية بجحدم التابعة لمركز منفلوط، وذلك في إطار الاستجابة لشكاوى عدد من المواطنين وبعض النواب بشأن وجود نقص في وزن أسطوانات البوتاجاز المتداولة بالأسواق.

رافق المحافظ خلال الجولة خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، والمهندس حسام الدين صلاح مدير عام المنطقة، والمهندس خالد عبد الحميد مدير عام العمليات بالشركة.

وفور وصوله، تفقد المحافظ خطوط الإنتاج ومنطقة التشغيل داخل المصنع، واطلع على مراحل تعبئة أسطوانات البوتاجاز وآليات الوزن والفحص، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول منظومة التعبئة التي تتم وفق معايير دقيقة لضمان خروج الأسطوانات بأوزانها القانونية والمطابقة للمواصفات القياسية.

وتبين من خلال المتابعة وإجراءات القياس أن جميع الأسطوانات يتم تعبئتها بالوزن المحدد قانونًا، مع خضوعها لاختبارات فنية متعددة قبل خروجها من المصنع للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار العمل بكفاءة عالية وزيادة معدلات الإنتاج وورديات العمل خلال الفترة الحالية لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع زيادة الطلب على أسطوانات البوتاجاز، وذلك في إطار الدعم المقدم من المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين.

وخلال الجولة استمع المحافظ إلى شرح حول دور المصنع في توفير احتياجات محافظتي أسيوط والمنيا من أسطوانات البوتاجاز، حيث يضم مستودعات استراتيجية لتخزين الغاز الصب، إلى جانب ارتباطه بشبكة خطوط أنابيب تضمن إمدادات الغاز بصورة مستمرة.

ووجه المحافظ بالتنسيق الكامل بين مديرية التموين وشركة بتروجاس ورؤساء المراكز والأحياء لضخ كميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز بالقرى والمراكز عند الحاجة، مع تكثيف الحملات التموينية والرقابية صباحًا ومساءً لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي تلاعب بالأسعار أو احتكار للأسطوانات.

من جانبه أوضح مسؤولو المصنع أن الطاقة الإنتاجية اليومية تبلغ نحو 68 ألف أسطوانة بوتاجاز، ويعمل المصنع بنظام ثلاث ورديات يوميًا لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي ومنع حدوث أي تكدسات بالمستودعات.

وفي ختام الجولة، التقى محافظ أسيوط بعدد من العاملين بالمصنع، ووجه لهم الشكر على جهودهم، مؤكدًا أهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية ومواصلة العمل لزيادة الإنتاج وتوفير احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز بشكل منتظم.

