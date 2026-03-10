سفيرنا بالنمسا يشيد بتجربة مصر فى تنفيذ استراتيجية مكافحة المخدرات

افتتح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والسفير محمد نصر سفير مصر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا معرض الصندوق بمقر منظمة الأمم المتحدة بفيينا.

وقد حضر الافتتاح اللواء مفيد فوزى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والكاتب الصحفى مدحت وهبة المستشار الإعلامى لصندوق مكافحة الإدمان، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 69 للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة حاليا بفيينا .

ويتواجد معرض صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي داخل مقر منظمة الأمم المتحدة في فيينا ،ومن خلال المعرض يتم عرض آليات محاور عمل مراكز العزيمة التابعة للصندوق ،حيث توفر خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان مجاناً ووفقا للمعايير الدولية فضلا عن برامج التمكين الاقتصادى للمتعافين من خلال تدريبهم على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن خدمات ما بعد العلاج المجانى ،حتى أصبحت تجربة انشاء مراكز العزيمة من التجارب الرائدة على المستوى الاقليمى.

كما يشمل المعرض، عرض محاور تنفيذ الاستراتيجية المصرية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والإدمان التى تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجارى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وأشاد السفير المصرى لدى النمسا بالاستراتيجية، فضلا عن تنفيذ برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، وذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة، كما يتم تنفيذ برامج وقائية متنوعة لرفع وعى الفئات المختلفة بخطورة التعاطى .

ويشارك الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فى فعاليات اجتماعات الدورة الـ 69 للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة بمدينة فيينا بدولة النمسا والتى تنعقد فى الفترة من 9 إلى 13 مارس 2026 ،بمشاركة ممثلي غالبية دول العالم حيث يترأس الدكتور عمرو عثمان وفد الصندوق وبحضور 2000 مشارك وأكثر من 110 متحدث رسمى ممثلين عن الدول المشاركة وعدد من وزراء الدول المعنيين بملف مكافحة المخدرات وسفراء من الدول المختلقة .

وتأتي مشاركة وفد الصندوق برئاسة الدكتور عمرو عثمان لتعكس التقدير الدولي والإقليمي للتجربة المصرية في مكافحة تعاطى المخدرات وفقا للمعايير الدولية وهي الجهود التي عكستها الاستراتيجية المصرية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والإدمان وجاري تنفيذها من منظور عالمي بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، كما تمثل امتدادًا للدور المصري الرائد على مستوى الإقليم في هذا المجال ،حيث شهد عام 2025 قيام صندوق مكافحة الإدمان في مصر، بتطوير الخطة العربية في مجال مكافحة المخدرات بالتعاون مع جامعة الدول العربية، إلى جانب تقديم الدعم الفني لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لإعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات والتي أطلقها رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي ، كما اعتمدت جامعة الدول العربية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مركزا عربيا لتعزيز وتنسيق الجهود الرامية إلى مواجهة مشكلة المخدرات على مستوى الدول العربية.