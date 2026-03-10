قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يحذر إيران: سنرد بقوة أكبر 20 مرة حال وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز
صدمة في صراع القمة.. كيف يمكن للأهلي العودة إلى سباق لقب الدوري؟
الكرة تتحدى التوتر في الشرق الأوسط.. هل تأثرت الدوريات فى الدول العربية بالحرب الأمريكية الإسرائيلية - الإيرانية
بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء
إيران .. الحرس الثوري يعلن تدمير طائرة مسيرة من طراز هيرون تي بي
وصول المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس للمحكمة
بعد زيادة أسعار البنزين.. هذه تعريفة السرفيس والنقل العام الجديدة في القاهرة
مصادر : الاستيلاء على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب سيتطلب قوات برية كبيرة
قافلة زاد العزة 153.. الهلال الأحمر يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الأشقاء الفلسطينيين
على مدار الساعة.. وزير الخارجية يتابع أوضاع المصريين العالقين بدول المنطقة
أذربيجان ترسل قافلة من المساعدات الإنسانية إلى إيران لدعم الشعب
الأحد المقبل.. فتح التحويلات البنكية للمصريين بالخارج لحجز أراضي بيت الوطن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

سفيرنا بالنمسا يشيد بتجربة مصر فى تنفيذ استراتيجية مكافحة المخدرات

صندوق الادمان
صندوق الادمان

افتتح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والسفير محمد نصر سفير مصر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا معرض الصندوق بمقر منظمة  الأمم المتحدة بفيينا.

وقد حضر الافتتاح اللواء مفيد فوزى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والكاتب الصحفى مدحت وهبة المستشار الإعلامى لصندوق مكافحة الإدمان، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 69  للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة حاليا بفيينا .

ويتواجد معرض صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي داخل مقر منظمة الأمم المتحدة في فيينا ،ومن خلال المعرض يتم عرض آليات محاور عمل مراكز العزيمة التابعة للصندوق ،حيث توفر خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان مجاناً ووفقا للمعايير الدولية فضلا عن برامج التمكين الاقتصادى للمتعافين من خلال تدريبهم على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن خدمات ما بعد العلاج المجانى  ،حتى أصبحت تجربة انشاء مراكز العزيمة من التجارب الرائدة على المستوى الاقليمى.

كما يشمل المعرض، عرض محاور تنفيذ الاستراتيجية المصرية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والإدمان التى تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجارى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وأشاد  السفير المصرى لدى النمسا بالاستراتيجية، فضلا عن  تنفيذ برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، وذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة، كما يتم تنفيذ برامج وقائية متنوعة لرفع وعى الفئات المختلفة بخطورة التعاطى .

ويشارك الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فى فعاليات اجتماعات  الدورة الـ 69 للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر  مكتب الأمم المتحدة بمدينة فيينا بدولة النمسا والتى تنعقد فى  الفترة من 9 إلى 13 مارس 2026 ،بمشاركة ممثلي غالبية دول العالم حيث يترأس الدكتور عمرو عثمان وفد الصندوق وبحضور 2000 مشارك وأكثر من 110 متحدث رسمى ممثلين عن  الدول المشاركة وعدد من وزراء الدول المعنيين بملف مكافحة المخدرات وسفراء من الدول المختلقة .

وتأتي مشاركة وفد الصندوق برئاسة الدكتور عمرو عثمان لتعكس التقدير الدولي والإقليمي للتجربة المصرية في مكافحة تعاطى المخدرات وفقا للمعايير الدولية وهي الجهود التي عكستها الاستراتيجية المصرية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والإدمان  وجاري تنفيذها من منظور عالمي بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، كما تمثل امتدادًا للدور المصري الرائد على مستوى الإقليم في هذا المجال ،حيث شهد عام 2025 قيام صندوق مكافحة الإدمان في مصر، بتطوير الخطة العربية في مجال مكافحة المخدرات بالتعاون مع جامعة الدول العربية، إلى جانب تقديم الدعم الفني لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لإعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات والتي أطلقها رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي ، كما اعتمدت جامعة الدول العربية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مركزا عربيا لتعزيز وتنسيق الجهود الرامية إلى مواجهة مشكلة المخدرات على مستوى الدول العربية.

مكافحة وعلاج الإدمان عمرو عثمان

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

عمر الغنيمي

برلماني: دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب تعكس رؤية مصر الحكيمة لحماية استقرار المنطقة ومقدراتها

طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

رئيس اقتصادية النواب: مصر استطاعت بفضل وعي شعبها تجاوز العديد من التحديات

الايجار القديم

لهؤلاء فقط.. إلزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية قبل انتهاء عقود الإيجار القديم

بالقفطان.. كندة علوش تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أنيقة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

نزاع قانوني طويل.. "اهتزاز الموت" يهدد سائقي سيارات فورد بالـ.قتل

بمكونات بسيطة في البيت.. طريقة عمل بسكويت العيد مثل المحلات بخطوات سهلة

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

