الخارجية القطرية: سنتعامل مع أي اعتداء على دولتنا بالشكل المناسب

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجدالأنصاري، أن الدوحة لم تجر اتصالا مع طهران إلا مرة واحدة منذ اندلاع الحرب.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، في تصريحات له : قنوات الاتصال ليست مقطوعة، ولكننا الآن نركز على خفض التصعيد.

وأضاف: تفاءلنا باعتذار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيا ، لكن رأينا بعده هجوما على الإمارات والبحرين وقطر ، وكنا نعمل على بيان خليجي مشترك ، لكن إيران لم تترك مجالا للتعامل مع اعتذارها.

واستكمل المتحدث باسم الخارجية القطرية قائلا : سنواصل الدفاع عن بلدنا ، وقطر لم تكن طرفا في هذه الحرب ومازلنا نؤمن بالدبلوماسية، لكن أي اعتداء على قطر سيتم التعامل معه بالشكل المناسب.

وأشار إلى أن صد العدوان الإيراني والتعامل معه يمثل أولوية للدولة القطرية، مؤكدا أن الهجمات الإيرانية أثرت على اقتصاد قطر واقتصاد العالم برمته، مضيفا: "وعلى الرغم من ذلك ملتزمون بشكل كامل إزاء شركائنا التجاريين لكن الظروف هي التي علقت العمل".

وشدد قائلا: الأمن مستتب في دولة قطر والقوات المسلحة نجحت في الدفاع الوطني، وصد الاعتداءات و الهجوم علينا وعلى مواطنينا ومنشآتنا لا يمكن القبول به.

وأتم قائلا : دور أي طرف يساهم في إنهاء الحرب مرحب به، والقادة يعملون جاهدين لوقف الاعتداءات الإيرانية وخفض التصعيد.