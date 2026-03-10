نائب محافظ بورسعيد يتابع أعمال إزالة الرتش من منطقة " سور المطحن" بحي الضواحي

تفقد الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية لمتابعة أعمال إزالة الرتش من محيط سور المطحن بحي الضواحي

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بمتابعة مستوى النظافة العامة ورفع تراكمات الرتش من مختلف المناطق السكنية

وخلال الجولة، تابع نائب المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية في رفع تراكمات الرتش والمخلفات من المنطقة، موجهاً بتكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء من رفع كافة التراكمات، بما يحقق تحسين المظهر الحضاري والبيئي للمناطق السكنية ويحد من أي مظاهر عشوائية

نائب محافظ بورسعيد يتفقد رفع تراكمات الرتش بمنطقة الكويت بحي العرب

كما تفقد الدكتور عمرو عثمان أعمال رفع تراكمات الرتش بمنطقة الكويت بحي العرب، للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ، مشدداً على استمرار الحملات المكثفة لرفع المخلفات أولاً بأول والحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع

رافق نائب المحافظ خلال الجولة المهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب، والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والعميد اسلام غريب رئيس جهاز الإنقاذ والطوارىء حيث تم التأكيد على التنسيق الكامل بين الأحياء والأجهزة التنفيذية لسرعة الانتهاء من أعمال رفع الرتش وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.