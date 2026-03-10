قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة
وزير الخارجية يتابع مع نظيريه الإماراتي والتركي تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
وزير الحرب الأمريكي: من أهدافنا تدمير البحرية الإيرانية وسننتصر على طهران
الحرس الثوري للعالم: اطردوا سفراء أمريكا وإسرائيل ولكم المكافأة
البتلو والمفروم والكبدة.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء
محافظات

نائب محافظ بورسعيد يتابع أعمال إزالة الرتش من منطقة " سور المطحن" بحي الضواحي

نائب محافظ بورسعيد يتفقد رفع تراكمات الرتش بمنطقة الكويت بحي العرب
نائب محافظ بورسعيد يتفقد رفع تراكمات الرتش بمنطقة الكويت بحي العرب
محمد الغزاوى

تفقد الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية لمتابعة أعمال إزالة الرتش من محيط سور المطحن بحي الضواحي

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بمتابعة مستوى النظافة العامة ورفع تراكمات الرتش من مختلف المناطق السكنية

وخلال الجولة، تابع نائب المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية في رفع تراكمات الرتش والمخلفات من المنطقة، موجهاً بتكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء من رفع كافة التراكمات، بما يحقق تحسين المظهر الحضاري والبيئي للمناطق السكنية ويحد من أي مظاهر عشوائية

نائب محافظ بورسعيد يتفقد رفع تراكمات الرتش بمنطقة الكويت بحي العرب

 

كما تفقد الدكتور عمرو عثمان أعمال رفع تراكمات الرتش بمنطقة الكويت بحي العرب، للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ، مشدداً على استمرار الحملات المكثفة لرفع المخلفات أولاً بأول والحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع

رافق نائب المحافظ خلال الجولة المهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب، والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والعميد اسلام غريب رئيس جهاز الإنقاذ والطوارىء  حيث تم التأكيد على التنسيق الكامل بين الأحياء والأجهزة التنفيذية لسرعة الانتهاء من أعمال رفع الرتش وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.

بورسعيد نائب محافظ بورسعيد العرب الضواحى محافظة بورسعيد

