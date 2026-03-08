محافظ بورسعيد: تطوير المناطق السياحية والترفيهية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، قرية جنة النورس بنطاق حي الشرق، للوقوف على مستوى الخدمات والمرافق المقدمة بالقرى السياحية، وبحث سبل الارتقاء بها بما يحقق أفضل خدمة للمواطنين والزائرين.

محافظ بورسعيد يتفقد قرية "جنة النورس" بحي الشرق ويوجه بدراسة أنسب الحلول لتطوير مستوى الخدمات

و رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والعميد إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، واللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الجهاز التنفيذي إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية



وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد حالة المرافق والبنية التحتية داخل القرية، ومستوى الخدمات المقدمة للمترددين عليها، موجهاً بدراسة أنسب الحلول لتطوير مستوى الخدمات المقدمة بالقرية السياحية التي تعد أحد مشروعات الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد مع تكثيف أعمال الصيانة والنظافة والتجميل، بما يتماشى مع المظهر الحضاري لمحافظة بورسعيد باعتبارها إحدى المدن الساحلية والسياحية المتميزة

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المناطق السياحية والترفيهية، لما لها من دور مهم في تنشيط الحركة السياحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، مشدداً على ضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة لضمان تقديم خدمات متميزة والحفاظ على الشكل الحضاري للمناطق السياحية