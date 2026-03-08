قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تيسيرا على الأهالي.. محافظ بورسعيد يوجه بتعديل خط سير سيارات السرفيس للمرور بمديرية الطب البيطري

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة مدخل مديرية الطب البيطري بالقابوطي الجديد
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة مدخل مديرية الطب البيطري بالقابوطي الجديد
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، خلال جولة ميدانية موسعة أعمال رصف ورفع كفاءة مدخل مديرية الطب البيطري بالقابوطي الجديد، وذلك في إطار متابعة مشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمحافظة، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية والارتقاء بالبنية التحتية.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندسة إحسان بورما مدير مديرية الطرق والنقل، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات التنفيذية المعنية.

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة مدخل مديرية الطب البيطري بالقابوطي الجديد

واطلع محافظ بورسعيد على معدلات تنفيذ الأعمال الجارية بالطريق، والذي يبلغ طوله نحو 400 متر، ويتم تنفيذه تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد، حيث تأتي هذه الأعمال ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية بالمنطقة، فضلًا عن تحسين المظهر الحضاري لمداخل المناطق المختلفة بالمحافظة.

وخلال جولته بالمنطقة، وجه المحافظ بمخاطبة الهيئة القومية للبريد لبحث إمكانية تشغيل مكتب بريد بمنطقة القابوطي الجديد، بما يسهم في توفير الخدمات البريدية لأهالي المنطقة والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات المختلفة.

كما استجاب المحافظ لعدد من مطالب المواطنين والعاملين بمديرية الطب البيطري خلال جولته، موجهاً بتعديل خط سير سيارات السرفيس لتسير بجوار مديرية الطب البيطري، وذلك تيسيرًا على أهالي المنطقة وتحقيق سهولة في حركة التنقل والوصول إلى وسائل المواصلات.

وأكد محافظ بورسعيد  استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، والعمل على الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل بورسعيد.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد القابوطى الجديد

