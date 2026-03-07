وكيل تعليم بورسعيد يشارك طلاب مدارس بورفؤاد إفطار رمضان

شارك محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، وقيادات التعليم، مساء اليوم، طلاب مدينة بورفؤاد افطار رمضان الذي نظمته إدارة بورفؤاد التعليمية بمدرسة عمرو السقا الاعدادية بنات.

وأكد وكيل الوزارة أن أجواء الافطار اتسمت بالبهجة والسرور وتخللها أنشطة ترفيهية ادخلت السعادة على الطلاب، في مشهد يعكس روح الأسرة الواحدة داخل الإدارة

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص تعليم بورسعيد على تعزيز الإنسانية وغرس روح التعاون والمحبة بين العاملين والطلاب.

ووجه وكيل تعليم بورسعيد الشكر لإدارة بورفؤاد التعليمية ولكل من ساهم في التنظيم والإعداد، تقديرًا لجهودهم المخلصة التي أسهمت في خلق أجواء رمضانية تسودها المحبة والتعاون.