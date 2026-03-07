قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة
الحرس الوطني الكويتي يسقط مسيرة.. وصفارات تدوي بالبحرين.. وبيان للأردن
جيش الاحتلال يصدر إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية خلال الأسبوع الأول من مارس 2026
مدارس ووحدات سكنية.. إيران تكشف حصيلة أضرار استهداف المنشآت المدنية خلال الحرب
حزب الله يستهدف موقع بلاط التابع لجيش الاحتلال المستحدث في جنوب لبنان بالصواريخ
بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل
الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ استهدفت منشآت حيوية
3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر
صواريخ خارقة للتحصينات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة النبي شيت في لبنان| التفاصيل
مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي تداعيات التصعيد العسكري
محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد منطقة الصفوة بحي الزهور

تطوير شامل لمساكن الصفوة.. ورصف الشوارع الفاصلة بين العمارات السكنية وتحسين بيئة الخدمات
تطوير شامل لمساكن الصفوة.. ورصف الشوارع الفاصلة بين العمارات السكنية وتحسين بيئة الخدمات
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد منطقة الصفوة بحي الزهور، لمتابعة أعمال رفع الكفاءة والتطوير الجارية بالمنطقة، والوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة ضمن جولاته الميدانية المكثفة لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، شدد محافظ بورسعيد على ضرورة تكثيف العمل وزيادة معدلات التنفيذ في مختلف الأعمال الجارية بالمنطقة، مع الدفع بمزيد من المعدات والعمالة لإنجاز الأعمال في أسرع وقت ممكن، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويظهر المنطقة بالشكل الحضاري اللائق بمحافظة بورسعيد

تطوير شامل لمساكن الصفوة.. ورصف الشوارع الفاصلة بين العمارات السكنية وتحسين بيئة الخدمات

وأكد المحافظ أن أعمال تطوير مساكن الصفوة تأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها المحافظة لرفع كفاءة المناطق السكنية وتحسين البيئة العمرانية والخدمية، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناطق السكنية ورفع كفاءة الطرق والمرافق، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وتحسين جودة الحياة داخل الأحياء المختلفة

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، والأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الزهور، والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء ، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية


و تتواصل أعمال رفع كفاءة مساكن الصفوة، حيث يجري حاليًا رصف الشارع الفاصل بين مساكن الصفوة ومستشفى الأمراض النفسية، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتيسير تنقل المواطنين داخل المنطقة، إلى جانب تنفيذ أعمال تركيب أعمدة إنارة ديكورية لزيادة معدلات الإضاءة ورفع مستوى الأمان، فضلًا عن تنفيذ أعمال التجميل والتنسيق الحضاري للمحيط العام

كما تشمل أعمال التطوير إزالة كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق الحركة أو تشوه المظهر الحضاري، وذلك في إطار خطة تطوير شاملة تستهدف إعادة تنظيم المنطقة وتحسين بيئة الخدمات بها، بما يحقق الاستفادة المثلى من المساحات المتاحة ويعزز المظهر الحضاري للمناطق السكنية

ووجه محافظ بورسعيد الأجهزة التنفيذية بحي الزهور بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للأعمال والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سرعة الانتهاء من المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد حى الزهور

