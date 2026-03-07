تناول طبق سلطة.. حسام موافي: الخضروات غنية بالحديد المهم للجسم

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الحديد مادة مهمة جدًا ومن أهم المواد التي يحتاج لها الجسم.



وتابع خلال تقديم برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحديد يأخذه الإنسان من اللحمة ومنتجاتها، وفي الخضروات.



ولفت الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أن فيتامين ب 12 يتواجد في الإنتاج الحيواني فقط اللحمة، الكبدة والكلوى، موضحا أن هناك نوعين من الحديد.



وأوضح أن الخضروات غنية جدًا بالحديد، حيث إن تناول طبق سلطة يعني أنك حصلت على كمية مناسبة من الحديد، موضحا أن امتصاص الحديد من الأمعاء يوجد فيه مشكلة.