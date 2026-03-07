حسام موافي: ضيق التنفس المفاجئ أمر خطير .. وقد يكون سببه احتقان الرئة

حذر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من الشعور المفاجئ بضيق التنفس .

وقال حسام موافي في برنامجه " ربي زدني علما " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الشعور المفاجئ بضيق في التنفس أمر خطير ".



وتابع حسام موافي:" الشعور المفاجئ بضيق التنفس قد يكون بسبب حالة نفسية وقد يكون بسبب ضعف في الجهة اليمني او اليسرى من القلب ".

واكمل حسام موافي :" احتقان الرئة بالدم أحد أسباب النهجان المفاجئ وضيق التنفس ".

ولفت حسام موافي :" لو الفرد مدخن قد يصاب بنوبات ضيق تنفس مفاجئ ونحذر من استمرار الفرد في التدخين ".