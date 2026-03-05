حسام موافي: صيام كبار السن جائز إذا لم يكن فيه مشقة وبرّ الوالدين لا يعوض

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بـقصر العيني، أن صيام كبار السن، خاصة من يبلغون 95 عامًا، يعتمد على حالتهم الصحية وقدرتهم البدنية.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه إذا كان الشخص في هذا العمر قادرًا على الصيام دون مشقة أو ضرر صحي، فيمكنه الصيام، أما إذا كان الصيام يسبب له مشقة أو تعبًا شديدًا فيجب عليه الإفطار، مشددًا على أهمية إجراء تحاليل وظائف الكلى للاطمئنان على الحالة الصحية قبل اتخاذ القرار.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن الأب والأم لا يمكن تعويضهما، وأن الإنسان لا يدرك قيمتهما الحقيقية إلا بعد فقدانهما، داعيًا إلى الإحسان إليهما في حياتهما وبعد وفاتهما.