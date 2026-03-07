إمام مسجد: الحج فرض على المسلم المكلف القادر البالغ ولديه استطاعة بدنية ومالية

كشف الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، أن الحج له أماكن وأوقات معينة وشرائط مخصوصة، موضحا أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذي الحجة.



وأضاف أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن العمرة يمكن أن تكون في أي وقت في العام.



ولفت الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، إلى أن الحج لا يتم فرضه على الجميع ولكن على المسلم المكلف القادر البالغ ولديه استطاعة بدنية ومالية على الحج.



وأكد أن سيدنا محمد لين أن الحج أجره كبير وعظيم ويغفر الذنوب كلها ويرجع الحاج كيوم ولدته أمه، ويكون في ضمانة الله حتى يعود، موضحا أن الحج المبرور لا جزاء له إلا الجنة.