قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كنت أتمنى تعزيني في والدي.. مي عمر ترد على ياسمين عبد العزيز بعد جدل الأكثر مشاهدة
هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف
مصر تبحث سبل توظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمل الإحصائى.. تفاصيل
حيوانات لأ.. صراخ ورعب رحمة محسن في رامز ليفل الوحش| شاهد
بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان
موعد صرف مرتبات مارس 2026 مبكرًا قبل عيد الفطر في مصر
تقرير: قطر تمنح الدبلوماسيين الإيرانيين مهلة أسبوع لمغادرة الدوحة
مطالب برلمانية برفع المعاشات لمواجهة الضغوط المعيشية
لضرب إيران.. قاذفات أمريكية تهبط في قاعدة بريطانية
الرئيس السيسي لنظيره القبرصى: نتضامن مع الدول العربية ونرفض الاعتداءات عليها
كم مرة حج الرسول؟.. إمام السيدة زينب يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إمام مسجد: الحج فرض على المسلم المكلف القادر البالغ ولديه استطاعة بدنية ومالية

إمام مسجد
إمام مسجد
هاني حسين

كشف الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، أن الحج له أماكن وأوقات معينة وشرائط مخصوصة، موضحا أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذي الحجة.


وأضاف أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن العمرة يمكن أن تكون في أي وقت في العام.

ولفت الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، إلى أن الحج لا يتم فرضه على الجميع ولكن على المسلم المكلف القادر البالغ ولديه استطاعة بدنية ومالية على الحج.

وأكد أن سيدنا محمد لين أن الحج أجره كبير وعظيم ويغفر الذنوب كلها ويرجع الحاج كيوم ولدته أمه، ويكون في ضمانة الله حتى يعود، موضحا أن الحج المبرور لا جزاء له إلا الجنة.

مسجد إمام مسجد السيدة زينب اخبار التوك شو الاسلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

ترشيحاتنا

رحمة محسن

رامز جلال لرحمة محسن: سمعنا إنك هتتجوزي نجم من الوسط الفني.. والمطربة: إشاعة

رحمة محسن

رامز جلال لـ رحمة محسن: عملتي عملية شفط دهون وفشلت.. والمطربة: اكتئبت وتخنت

رحمة محسن

رامز جلال عن رحمة محسن: بدأت بنصبة شاي على الطريق وبقت تلبس أغلى الفساتين

بالصور

هل يسبب تناول التمر على الإفطار انخفاض سكر الدم؟.. دراسة تجيب

حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار

بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان

القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان
القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان
القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان

طريقة عمل ورقة اللحمة في الفرن.. وصفة سهلة وسريعة

طريقة عمل ورقة اللحمة
طريقة عمل ورقة اللحمة
طريقة عمل ورقة اللحمة

الموت علينا حق.. نهال طايل تنهار من البكاء على الهواء

نهال طايل
نهال طايل
نهال طايل

فيديو

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

المزيد