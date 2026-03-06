إمام مسجد السيدة زينب يوضح للأطفال: الصيام كان موجودًا في الأمم السابقة

رد الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، على سؤال أحد الأطفال حول ما إذا كان الصيام موجودًا في الأمم السابقة، موضحًا أن الصيام كان موجودًا بالفعل لدى الأمم السابقة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم» المذاع على قناة «صدى البلد»، مستشهدًا بالآية الكريمة:"يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون"، موضحًا أن طريقة الصيام ووقته اختلفت بين الأمم، مثل صيام سيدنا داود عليه السلام يومًا ويفطر يومًا، بينما قد تكون ممارسات الأمم الأخرى مختلفة.

وأكد فرحات أن الهدف من الصيام واحد دائمًا، وهو تقوى الله والتقرب إليه، مشيرًا إلى أن التفاصيل الدقيقة لصيام الأمم السابقة قد لا تكون معروفة بشكل كامل، إلا أن الرسالة الأساسية تبقى واحدة عبر العصور.