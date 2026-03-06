قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
المصري يحسم ديربي القناة بثنائية نظيفة أمام الإسماعيلي في الدوري
توك شو| هجمات تستهدف مطار البصرة.. وكيل الأزهر يكشف لـ ساعة الفطار تفاصيل توزيع 10 آلاف وجبة
موعد أذان الفجر السبت 17 رمضان في مصر.. اعرف وقت السحور والإمساك
شاشة جالاكسي S26 ألترا تثير قلق المستخدمين أمام S25 ألترا: ما القصة؟
أسعار كعك العيد 2026 في المحلات المختلفة.. دليل شامل من 150 حتى 3000 جنيه
إيمان عز الدين: خسارتنا أحيانا تكون تمهيدا لأشياء أو أناس أفضل نستحقهم
التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ووادي دجلة بالدوري
نيلي كريم تشيد بـ عين سحرية.. وباسم سمرة يرد عليها
الزمالك يعزز صدارته للدوري بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف
المقارنة غير عادلة | محمد غنيم: السقا تاريخ 25 سنة.. والعوضي 3 أيام
بعد ضجة الدعم الروسي لإيران.. بوتين يجري أول اتصال مع بزشكيان
الولايات المتحدة تضغط على سريلانكا بعدم إعادة الطاقم الإيراني

سريلانكا
سريلانكا
تضغط الولايات المتحدة على حكومة سريلانكا لعدم إعادة الناجين من السفينة الحربية الإيرانية التي أغرقتها هذا الأسبوع، بالإضافة إلى طاقم سفينة إيرانية ثانية محتجزة لدى سريلانكا، وذلك وفقًا لبرقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها رويترز يوم الجمعة.

أغرقت غواصة أمريكية السفينة الحربية "آيريس دينا" في المحيط الهندي على بعد حوالي 19 ميلًا بحريًا قبالة مدينة جالي الساحلية جنوب سريلانكا يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل عشرات البحارة وتوسيع نطاق ملاحقة واشنطن للبحرية الإيرانية بشكل كبير.

بدأت سريلانكا يوم الخميس بإنزال 208 من أفراد طاقم سفينة إيرانية ثانية، وهي سفينة الإمداد البحرية "آيريس بوشيهر"، التي علقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لسريلانكا، ولكن خارج حدودها البحرية.

قال الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي إن بلاده تتحمل "مسؤولية إنسانية" لاستقبال طاقم السفينة.

ويُعدّ استهداف الغواصة "دينا" بطوربيد - والذي وصفه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بأنه "موت صامت" - أول عمل من نوعه تقوم به الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، ودليلاً واضحاً على اتساع النطاق الجغرافي للصراع مع إيران.

وذكرت برقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية، مؤرخة في 6 مارس ولم تُنشر سابقاً، أن جاين هاول، القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية في كولومبو، أكدت لحكومة سريلانكا على ضرورة عدم إعادة طاقم "بوشهر" ولا الناجين الـ32 من "دينا" إلى إيران.

