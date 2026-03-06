الولايات المتحدة تضغط على سريلانكا بعدم إعادة الطاقم الإيراني

تضغط الولايات المتحدة على حكومة سريلانكا لعدم إعادة الناجين من السفينة الحربية الإيرانية التي أغرقتها هذا الأسبوع، بالإضافة إلى طاقم سفينة إيرانية ثانية محتجزة لدى سريلانكا، وذلك وفقًا لبرقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها رويترز يوم الجمعة.

أغرقت غواصة أمريكية السفينة الحربية "آيريس دينا" في المحيط الهندي على بعد حوالي 19 ميلًا بحريًا قبالة مدينة جالي الساحلية جنوب سريلانكا يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل عشرات البحارة وتوسيع نطاق ملاحقة واشنطن للبحرية الإيرانية بشكل كبير.

بدأت سريلانكا يوم الخميس بإنزال 208 من أفراد طاقم سفينة إيرانية ثانية، وهي سفينة الإمداد البحرية "آيريس بوشيهر"، التي علقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لسريلانكا، ولكن خارج حدودها البحرية.

قال الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي إن بلاده تتحمل "مسؤولية إنسانية" لاستقبال طاقم السفينة.

ويُعدّ استهداف الغواصة "دينا" بطوربيد - والذي وصفه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بأنه "موت صامت" - أول عمل من نوعه تقوم به الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، ودليلاً واضحاً على اتساع النطاق الجغرافي للصراع مع إيران.

وذكرت برقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية، مؤرخة في 6 مارس ولم تُنشر سابقاً، أن جاين هاول، القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية في كولومبو، أكدت لحكومة سريلانكا على ضرورة عدم إعادة طاقم "بوشهر" ولا الناجين الـ32 من "دينا" إلى إيران.