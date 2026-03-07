كريم فهمي: جالي جلطتين لأسباب جينية.. ودخلت العناية المركزة

كشف الفنان كريم فهمي عن أصعب تجربة صحية واجهته في حياته، موضحًا أن صغر سنه لم يمنع تعرضه لمخاطر صحية كبيرة، قائلًا: "جالي جلطتين منها لأسباب جينية، كنت باخد ضغط العمل على قلبي بشكل كبير".

وأضاف "فهمي"، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، على شاشة "النهار"، : "أنا الشغل بالنسبة لي باخده على قلبي قوي، مش مجرد ممثل بقول الكلام وخلاص، أنا راجل عايز أشوف المشروع ينجح، وباخد الحاجة على قلبي وعلى صدري لحد ما اللحظة السينمائية تحصل"، موضحًا أن هذه الأزمة الصحية حدثت قبل 5 أو 6 سنوات، تحديدًا خلال فترة الكورونا، حيث أصيب بكحة شديدة وألمًا غير طبيعي.

وقال كريم فهمى: "روحت المستشفى قالوا لي كورونا، فرجعت فعزلت نفسي، لكن كنت حاسس إن في حاجة غلط"، موضحًا أن التشخيص لم يكن سهلًا، وشك بعض الأطباء في وجود جلطة، وتم إجراء أشعة بالصبغة لتأكيد الحالة، مضيفًا: "كان لازم أطلع دلوقتي حالًا على العناية المركزة، ودي كانت نقطة مرعبة جدًا في حياتي".

وشدد كريم فهمى على أن دعم من حوله كان له أثرا كبيرا، قائلًا: "دانيا كانت واقفة جنبي من أول يوم، وعرفت قد إيه الناس بتحبني؛ لما كل زملائي جت المستشفى".

وأكد أن هذه التجربة الصعبة لم تكسره، بل بالعكس، قوى شخصيته وعلمته التعايش مع الضغوط.

