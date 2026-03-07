معتمد جمال يشيد بجماهير الزمالك بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الدوري

أعرب معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأكد المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع صعوبة المواجهة؛ نظرًا لقوة المنافس ورغبته في تحقيق نتيجة إيجابية.

وأوضح معتمد جمال أن الفريق دخل اللقاء وهو يدرك تمامًا أهمية تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، خاصة في ظل المنافسة القوية في جدول ترتيب الدوري.

وأضاف أن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا طوال المباراة من أجل تحقيق الهدف المطلوب، وهو الخروج بالانتصار رغم صعوبة اللقاء.

إشادة كبيرة بدور جماهير الزمالك

وحرص المدير الفني للزمالك على توجيه الشكر لجماهير النادي التي ساندت الفريق بقوة خلال المباراة، مؤكدًا أن حضورهم ودعمهم كان له دور كبير في تحقيق الفوز.

وقال معتمد جمال إنه لا يجد كلمات كافية للتعبير عن امتنانه لجماهير الزمالك التي حضرت وساندت الفريق حتى اللحظات الأخيرة.

وأشار إلى أن الجماهير كانت الدافع الأكبر للاعبين من أجل القتال داخل الملعب وتحقيق الفوز، مؤكدًا أنه لولا دعمهم وتشجيعهم المستمر؛ لما تمكن الفريق من حسم المباراة لصالحه.

اعتذار عن الأداء والتركيز على النقاط الثلاث

كما اعترف معتمد جمال بأن الأداء الفني للفريق قد لا يكون نال رضا الجماهير خلال المباراة، موضحًا أن هناك مباريات يمر فيها الفريق بظروف مختلفة تؤثر على مستوى الأداء.

وأكد أن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس على الأداء البدني في اللقاء.

وقدم المدير الفني اعتذاره لجماهير الزمالك إذا لم يكن الأداء بالمستوى المتوقع، مشددًا في الوقت نفسه على أن الأهم في مثل هذه المباريات هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ونوه بأن الفريق نجح في تحقيق الهدف المطلوب، وهو الفوز، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لمواصلة المنافسة خلال المباريات المقبلة.