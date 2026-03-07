قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق إدفو - مرسى علم
لجنة الحكام تعلن أطقم إدارة مباريات السبت في الدوري الممتاز
رباعية الهلال في شباك النجمة تعزز موقعه بجدول الدوري السعودي
أهلي جدة يهزم الاتحاد بثلاثية ويحسم ديربي جدة في الدوري السعودي
هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة
استعدادا للتصفيات الأفريقية.. منتخب الناشئين يتعادل وديا مع النصر 2005
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة السابعة عشرة من رمضان.. صور
محمد صلاح يتخطى على واين روني في سجل الأهداف مع ليفربول
ترامب: قضينا على البحرية الإيرانية.. ونقوم بعمل جيد جدا في طهران
لمحبي السيارات الفاخرة.. ماذا تقدم بنتلي كونتيننتال GT؟
هل يحصل محمد أحمد حسن على 80 ألف جنيه؟.. والدته: ادعاءات كاذبة
سلوت يشيد بأداء ليفربول بعد عبور ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معتمد جمال يشيد بجماهير الزمالك بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الدوري

معتمد جمال
معتمد جمال
رباب الهواري

أعرب معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأكد المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع صعوبة المواجهة؛ نظرًا لقوة المنافس ورغبته في تحقيق نتيجة إيجابية.

وأوضح معتمد جمال أن الفريق دخل اللقاء وهو يدرك تمامًا أهمية تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، خاصة في ظل المنافسة القوية في جدول ترتيب الدوري.

وأضاف أن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا طوال المباراة من أجل تحقيق الهدف المطلوب، وهو الخروج بالانتصار رغم صعوبة اللقاء.

إشادة كبيرة بدور جماهير الزمالك

وحرص المدير الفني للزمالك على توجيه الشكر لجماهير النادي التي ساندت الفريق بقوة خلال المباراة، مؤكدًا أن حضورهم ودعمهم كان له دور كبير في تحقيق الفوز.

وقال معتمد جمال إنه لا يجد كلمات كافية للتعبير عن امتنانه لجماهير الزمالك التي حضرت وساندت الفريق حتى اللحظات الأخيرة.

وأشار إلى أن الجماهير كانت الدافع الأكبر للاعبين من أجل القتال داخل الملعب وتحقيق الفوز، مؤكدًا أنه لولا دعمهم وتشجيعهم المستمر؛ لما تمكن الفريق من حسم المباراة لصالحه.

اعتذار عن الأداء والتركيز على النقاط الثلاث

كما اعترف معتمد جمال بأن الأداء الفني للفريق قد لا يكون نال رضا الجماهير خلال المباراة، موضحًا أن هناك مباريات يمر فيها الفريق بظروف مختلفة تؤثر على مستوى الأداء. 

وأكد أن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس على الأداء البدني في اللقاء.

وقدم المدير الفني اعتذاره لجماهير الزمالك إذا لم يكن الأداء بالمستوى المتوقع، مشددًا في الوقت نفسه على أن الأهم في مثل هذه المباريات هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. 

ونوه بأن الفريق نجح في تحقيق الهدف المطلوب، وهو الفوز، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لمواصلة المنافسة خلال المباريات المقبلة.

معتمد جمال الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

حالة الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة .. عودة الأمطار وتحذيرات من الأجواء الباردة ليلا

زيزو

ناقد رياضي يفتح النار علي زيزو: بلاش تعيش علينا انت لا شكل ولا لون ولا طعم

إسلام فتحي

إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب: محمد رمضان لو موجود كان قعد ناس كتير في بيتها

ترشيحاتنا

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تغييرات بالجملة وبن رمضان بديلا.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

زكاة عيد الفطر 2026

تجوز نقداً.. كم تبلغ زكاة الفطر عن الشخص الواحد؟..الإفتاء تجيب

استخراج رخصة موتوسيكل

الرسوم 1160 جنيها .. استخراج رخصة موتوسيكل جديد

بالصور

7 علامات في جسمك تكشف أنك لا تشرب ماء كافيا في رمضان.. أخصائي تغذية يوضح

العطش
العطش
العطش

برج الثور حظك اليوم السبت 7 مارس 2026.. أمنح نفسك فرصة للتفكير

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..ركز طاقتك في اتجاه

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج السرطان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026.. لا تدع المشاعر السلبية تتحكم فى قراراتك

برج السرطان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج السرطان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج السرطان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026

فيديو

مايا دياب

نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد