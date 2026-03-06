إمام مسجد الحسين يوضح الدروس والعبر من نصر الله في غزوة بدر

قال الدكتور أيمن منصور، إمام مسجد الحسين، خلال خطبة الجمعة اليوم من مسجد الحسين تحت عنوان “أيام الله فى بدر”، إن القلوب تأنس وهي تعيد النظر في سير أمجادها وسجلات أبطالها، وتعظم هذه الذكريات حين تكون ذكريات نصر وفداء وبطولة.



وأشار إلى أن شهر رمضان ليس موسما للكسل والراحة والخمول، بل هو مدرسة الجهاد الكبرى، ففي رمضان وقعت أعظم الانتصارات في تاريخ هذه الأمة، ومنها: نصر الله لنبيه يوم بدر، هذه المعركة التي جعلها الله فرقانا بين الحق والباطل والتي وقعت أحداثها في يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة.

ونوه بأن خطبة الجمعة اليوم، نستذكر فيها يوم بدر، فكان فيه الفداء، وامتن الله فيها على المسلمين بالنصر فقال تعالى "وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ".

أعظم الأيام في تاريخ الإسلام

وأكد أن يوم بدر من أعظم الأيام في تاريخ الإسلام، يوم سماه الله يوم الفرقان، وهو يوم أظهر الله فيه دينه وأعلى فيه كلمته، منوها بأن يوم بدر يوم انتصار على النفس قبل العدو الخارجي.

وذكر أن من العبر في نصر يوم بدر، أنها كانت ميدانا للقيم، ومن أعظم ما تجلى فيها قيمة الشورى، إذ جعل النبي وهو المؤيد بالوحي، يستنطق آراء أصحابه من نور البصيرة، لم يفعل ذلك حاجة إلى رأي يغنيه عن الوحي بل تربية لأمة ستقود العالم كله وتعليما لها أن الاستبداد بالرأي بذرة هزيمة وأن الشورى روح النصر، فاستشارهم النبي في أمر الخروج ومواجهة العدو واختيار الموقع وحتى في شأن الأسرى بعد المعركة.