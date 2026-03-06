إمام مسجد الحسين يوضح الدروس والعبر من نصر الله في غزوة بدر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل العيد ولا بعده؟ .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
ديني

شيماء جمال

قال الدكتور أيمن منصور، إمام مسجد الحسين، خلال خطبة الجمعة اليوم من مسجد الحسين تحت عنوان “أيام الله فى بدر”، إن القلوب تأنس وهي تعيد النظر في سير أمجادها وسجلات أبطالها، وتعظم هذه الذكريات حين تكون ذكريات نصر وفداء وبطولة.


وأشار إلى أن شهر رمضان ليس موسما للكسل والراحة والخمول، بل هو مدرسة الجهاد الكبرى، ففي رمضان وقعت أعظم الانتصارات في تاريخ هذه الأمة، ومنها: نصر الله لنبيه يوم بدر، هذه المعركة التي جعلها الله فرقانا بين الحق والباطل والتي وقعت أحداثها في يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة.

ونوه بأن خطبة الجمعة اليوم، نستذكر فيها يوم بدر، فكان فيه الفداء، وامتن الله فيها على المسلمين بالنصر فقال تعالى "وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ".

أعظم الأيام في تاريخ الإسلام

وأكد أن يوم بدر من أعظم الأيام في تاريخ الإسلام، يوم سماه الله يوم الفرقان، وهو يوم أظهر الله فيه دينه وأعلى فيه كلمته، منوها بأن يوم بدر يوم انتصار على النفس قبل العدو الخارجي.

وذكر أن من العبر في نصر يوم بدر، أنها كانت ميدانا للقيم، ومن أعظم ما تجلى فيها قيمة الشورى، إذ جعل النبي وهو المؤيد بالوحي، يستنطق آراء أصحابه من نور البصيرة، لم يفعل ذلك حاجة إلى رأي يغنيه عن الوحي بل تربية لأمة ستقود العالم كله وتعليما لها أن الاستبداد بالرأي بذرة هزيمة وأن الشورى روح النصر، فاستشارهم النبي في أمر الخروج ومواجهة العدو واختيار الموقع وحتى في شأن الأسرى بعد المعركة.

غزوة بدر بدر خطبة الجمعة مسجد الحسين أيام الله فى بدر

